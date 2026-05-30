أرسنال ضد باريس سان جيرمان: مواجهة تحمل الذكريات الأوروبية

تجدد الموعد بين فريقي أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة تحمل كثيراً من الذكريات الأوروبية، بعدما خاض الفريقان عبر السنوات سلسلة لقاءات متقاربة اتسمت بالإثارة والندية، وجعلت من كل مواجهة بينهما حدثاً استثنائياً على الساحة القارية.

ورغم محدودية المواجهات المباشرة بين الناديين، مقارنة بخصوم أوروبية أخرى، فإن التاريخ الحديث منح باريس سان جيرمان أفضلية طفيفة، بعدما نجح في إقصاء الفريق اللندني من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2024-2025، في الطريق نحو بلوغ المباراة النهائية، في حين يذكر الماضي تفوق أرسنال قبل أكثر من 30 عاماً. عكست المواجهات السابقة بين أرسنال وباريس سان جيرمان حالة من التوازن الكبير، إذ خاض الفريقان خمس مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا، لم ينجح أي طرف خلالها في فرض سيطرة مطلقة على الآخر.

وشهدت نسخة عام 2016 أول مواجهتين بينهما في دوري الأبطال، ضمن دور المجموعات، حين انتهى اللقاء الأول في باريس بالتعادل 1-1، قبل أن يتكرر التعادل في العاصمة البريطانية لندن بنتيجة 2-2، في منافسة اتسمت بتقارب المستويات بين الطرفين. عاد الفريقان للتواجه مجدداً خلال موسم 2024-2025، حيث افتتحها أرسنال بفوز مهم بنتيجة 2-0 في مرحلة الدوري، ليؤكد قدرته على منافسة كبار القارة الأوروبية.

لكن باريس سان جيرمان نجح في الرد خلال الدور نصف النهائي، بعدما حسم مباراة الذهاب بنتيجة 1-0، ثم كرر تفوقه في الإياب بفوز 2-1، ليحجز مقعده في المباراة النهائية ويمنح نفسه الأفضلية في سجل المواجهات الأوروبية الحديثة بين الناديين. لم تبدأ قصة أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال، بل سبقتها مواجهة أوروبية بارزة خلال موسم 1993-1994 في نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية.

وانتهت مباراة الذهاب في باريس بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم أرسنال لقاء الإياب في لندن بهدف دون رد، ليبلغ المباراة النهائية، ثم يواصل مشواره بنجاح، ويتوج باللقب على حساب بارما الإيطالي. كشفت نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين عن صراع متوازن لم يعرف الفوارق الكبيرة، إذ حضرت التعادلات والانتصارات المتبادلة في أغلب اللقاءات، ما يجعل أي مواجهة جديدة بينهما بعيدة عن الحسابات المسبقة.

ورغم أن أرسنال امتلك ذكريات إيجابية من محطات تاريخية، فإن التفوق الباريسي في أحدث مواجهة إقصائية بين الطرفين يمنح بطل فرنسا أفضلية معنوية، ويجعل التاريخ القريب يميل نسبياً إلى جانب باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان هو حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم نهائي النسخة الماضية بفوز ساحق شهد خماسية نظيفة في شباك إنتر ميلان الإيطالي.

تأهل أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، حيث كانت المرة الأولى في موسم 2005-2006، حين خسر بنتيجة 2-1 في مباراة درامية ضد برشلونة. أما باريس سان جيرمان، فيخوض النهائي الثالث له، حيث خسر أمام بايرن ميونيخ في موسم 2019-2020ـ وفاز على إنتر ميلان الموسم الماضي. كيفية مشاهدة مباراة أرسنال أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروب





