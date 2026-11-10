أرسنال يتربع على صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عقب فوزه على هال سيتي

يعزز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه بعد فوزه على هال سيتي، ليصل إلى 27 نقطة ويعادل إنجاز موسمه الماضي تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

حقق نادي أرسنال فوزاً مثيراً على فريق هال سيتي بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي، مما عزز مكانته في الصدارة المطلقة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. جاء هذا الفوز ليتيح للفريق اللندني فرصة تاريخية للتمسك بلقبه، حيث انتقل رصيده إلى 27 نقطة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه، في إنجاز يعادل أفضل بداية للفريق في حقبة الدوري الحديث.

أرقام تاريخية تعكس قوة أرسنال الحالية

يجمع نادي أرسنال حالياً 27 نقطة ناتجة عن تسعة انتصارات وخسارة واحدة فقط، وهي الحصيلة نفسها التي حققها الفريق تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا خلال موسم 2022-2023، الذي انتهى به الأمر في المركز الثاني. وتكشف البيانات التاريخية أن الفرق التي تحقق انطلاقة قوية مماثلة غالباً ما تكون حاضرة بقوة في سباق اللقب، إذ لم تتجاوز ثلاثة أندية حاجز 27 نقطة خلال أول عشر مباريات في حقبة الدوري الممتاز.

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ضم هؤلاء الثلاثة أندية هي تشيلسي في موسم 2005-2006، ومانشستر سيتي في موسمي 2011-2012 و2017-2018، وليفربول في موسم 2019-2020، وقد توج جميعها باللقب في نهاية الموسم. وعلى امتداد تاريخ الدوري الإنجليزي منذ انطلاقه عام 1888، تمكن 14 فريقاً فقط من جمع 27 نقطة أو أكثر خلال أول عشر مباريات، ونجحت ثماني منها فقط في إنهاء الموسم بالمركز الأول، مما يجعل بداية أرسنال إشارة قوية على طموحاته.

مقارنة بـ أداء الفرق الكبرى في التاريخ

سجل نادي توتنهام أفضل انطلاقة في هذه القائمة التاريخية، حيث حصد العلامة الكاملة برصيد 30 نقطة خلال أول عشر مباريات في موسم 1960-1961، قبل أن يتوج باللقب نفسه، بينما حقق نادي مانشستر يونايتد الرصيد نفسه في موسم 1985-1986، لكنه أنهى المسابقة في المركز الرابع، مما يوضح أن البداية القوية ليست الضمان الوحيد للتمكّن.

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كما وصل نادي ليفربول إلى رصيد 28 نقطة خلال أول عشر مباريات في ثلاثة مواسم مختلفة، وتوج باللقب في موسمي 1978-1979 و1987-1988، فيما اكتفى بالمركز الثاني في موسم 1990-1991. هذه الأرقام تبرز مدى ندره الانطلاقات الاستثنائية التي تترجم إلى ألقاب نهائية، مما يضع أرسنال في دائرة تركيز عالية من المحللين والمشجعين.

الصلابة الدفاعية وحصانات الحارس ديفيد رايا

تعد الصلابة الدفاعية عاملاً رئيسياً في انطلاقة أرسنال الحالية، حيث حقق الفريق سبعة انتصارات من تسعة دون استقبال أي هدف، وهو ما يعكس تناسقاً دفاعياً غير مسبوق. ولم تنجح سوى أربعة فرق في تحقيق ثمانية انتصارات بشباك نظيفة خلال أول عشر مباريات في تاريخ الدوري، وهي ليدز يونايتد في موسم 1970-1971، وبرمنجهام سيتي في موسم 2003-2004، وتشيلسي في موسم 2004-2005، ومانشستر يونايتد في موسم 2017-2018.

كان تشيلسي هو الفريق الوحيد بين هؤلاء الأربعة الذي توج باللقب، مما يضفي طابعاً إضافياً على إنجاز أرسنال الدفاعي. سبق لأرسنال أن حافظ على نظافة شباكه في سبع مباريات من أول عشر جولات مرتين، الأولى في موسم 1987-1988 تحت قيادة المدرب جورج جراهام، حين أنهى الفريق الموسم في المركز السادس، والثانية في الموسم الماضي الذي توج خلاله باللقب.

مستقبل اللقب والخطوات القادمة

وصل الحارس الإسباني ديفيد رايا إلى مستوى غير مسبوق عندما استقبل ثلاثة أهداف فقط خلال أول عشر جولات من الموسم الماضي، ليصبح ذلك أفضل بداية دفاعية للفريق عبر تاريخه. أما خلال الموسم الحالي، فقد استقبلت شباك أرسنال خمسة أهداف فقط، ليصبح الموسم السابع في تاريخه الذي تهتز فيه شباكه بخمسة أهداف أو أقل خلال أول عشر مباريات.

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هذا الأداء الدفاعي هو الأول من نوعه الذي يحقق فيه الفريق هذا المعدل خلال موسمين متتاليين، مما يعزز آماله في الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي. وتعد هذه المرة الثالثة التي يتصدر فيها أرسنال الدوري بفارق خمس نقاط على الأقل بعد أول عشر مباريات، حيث سبق له تحقيق ذلك في موسم 2013-2014، حين جمع ثمانية انتصارات وتعادلاَ واحداَ، قبل أن ينجح مانشستر سيتي في تقليص الفارق وانتزاع اللقب بنهاية الموسم.

كما تقدم أرسنال بفارق ست نقاط على مانشستر سيتي بعد أول عشر مباريات من الموسم الماضي، رغم جمعه نقطتين أقل من رصيده الحالي في المرحلة نفسها، مما يبرهن على التطور النوعي الذي حققه الفريق هذا العام. يسعى أرسنال الآن للانتقال من هذه البداية التاريخية إلى استحقاق اللقب، مستفيداً من قوته الهجومية وصلابته الدفاعية التي باتت عنواناً له في هذا الموسم.