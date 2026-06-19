أرسنال يفتتح الدفاع عن لقبه بمواجهة كوفنتري في انطلاقة الدوري الإنجليزي 2026-2027

يستهل أرسنال حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة كوفنتري الصاعد، في جدول مثير يشهد بدايات جديدة لليفربول مع إيراولا وتشلسي مع ألونسو ومانشستر سيتي بعد رحيل غوارديولا.

يستعد الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027 لانطلاقة مثيرة، حيث كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن جدول المباريات الذي يحمل العديد من المفاجآت والتحديات للأندية الكبرى.

يفتتح أرسنال، حامل اللقب، مشوار الدفاع عن لقبه بمواجهة كوفنتري سيتي الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء بعد غياب دام 25 عاماً، وذلك في 21 أغسطس على ملعب الإمارات. يدخل أرسنال الموسم بثقة عالية بعد تتويجه باللقب الأول له منذ عام 2004، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منافس متحمس لعودته. ويواجه المدفعجية جدولاً صعباً بعد الافتتاحية، حيث يلتقون أستون فيلا خارج أرضهم في أول مباراة خارجية، ثم يستضيفون تشلسي في 5 سبتمبر في قمة مبكرة.

على صعيد آخر، يبدأ ليفربول حقبة جديدة تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا، الذي خلف الهولندي أرنه سلوت بعد رحيله. أول مباراة لإيراولا في الدوري ستكون أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك في 23 أغسطس، بينما ستكون أول مباراة على أرضه أمام نوتنغهام فوريست في عطلة نهاية الأسبوع التالي. يسعى ليفربول للعودة إلى المنافسة على اللقب بعد موسم مخيب، وسيعتمد إيراولا على خبرته من تدريب بورنموث لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم.

في المقابل، يبدأ مانشستر سيتي مشواره بعد رحيل مدربه التاريخي بيب غوارديولا، الذي استقال بعد عقد من الزمن قاد خلاله الفريق للعديد من الألقاب. سيواجه سيتي بورنموث على أرضه في 23 أغسطس، ومن المتوقع أن يعين النادي الإيطالي إنتسو ماريسكا، مدرب تشلسي السابق، خلفاً لغوارديولا. يواجه ماريسكا تحدياً كبيراً في الحفاظ على مستوى الفريق الذي اعتاد على السيطرة المحلية والأوروبية. كما يستهل تشلسي الموسم مع مدربه الجديد الإسباني شابي ألونسو، الذي تولى المهمة بعد مغادرة ماريسكا.

أول اختبار لألونسو سيكون ديربي غرب لندن أمام فولهام في 24 أغسطس، وهو لقاء يحمل طابعاً خاصاً للجماهير. يطمح تشلسي لاستعادة أمجاده بعد فترة من التراجع، وسيعتمد ألونسو على فلسفته الهجومية التي نجح بها مع باير ليفركوزن. بالإضافة إلى ذلك، يعود هال سيتي إلى الدوري الممتاز بعد غياب منذ 2017 بفضل تأهله عبر الملحق. سيبدأ مشواره بمواجهة مانشستر يونايتد على أرضه في 22 أغسطس، في لقاء يبحث فيه الفريق الصاعد عن إثبات جدارته.

كما تشهد البطولة عودة كوفنتري بقيادة المدرب فرانك لامبارد، الذي يسعى لترك بصمة مع الفريق. من المتوقع أن يكون الموسم الجديد من أكثر المواسم إثارة بسبب التغييرات الكبيرة في الأندية الكبرى، سواء على مستوى المدربين أو اللاعبين. مع اقتراب انطلاق الموسم، تتصاعد التوقعات حول هوية الفريق الذي سينافس أرسنال على اللقب، خاصة مع رحيل غوارديولا عن سيتي وبداية عهد جديد لليفربول وتشلسي. تظل المنافسة مفتوحة، وستكون المباريات الافتتاحية مؤشراً على شكل الموسم القادم.

ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية موعد 21 أغسطس لبدء رحلة طويلة من الإثارة والتشويق





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الدوري الإنجليزي أرسنال كوفنتري ليفربول مانشستر سيتي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج 8.1% في 2027من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نمواً بنسبة 8.1% في عام 2027، مدعوماً بعودة تجارة الطاقة إلى مساراتها الطبيعية، وتنامي الطلب على السفر، واستعادة الثقة في بيئة الأعمال، وذلك وفقاً لتقرير الرؤية الاقتصادية: الشرق الأوسط - الربع الثاني 2026، الصادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز بالتعاون مع أكسفورد إيكونوميكس. وتستند هذه التوقعات إلى السيناريو الأساسي للتقرير، الذي يأخذ بعين الاعتبار التطورات المرتقبة، بما في ذلك اتفاقية السلام الرسمية بين الولايات المتحدة وإيران. ويُتوقع أن يسجل قطاع النفط الخليجي انتعاشاً قوياً بنسبة 23.5% في عام 2027.

Read more »

ختام منافسات بطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة»اختتمت بنجاح كبير منافسات بطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة» لعام 2026، التي...

Read more »

رئيس البرازيل بعد مباراة المغرب: علينا التعاقد مع ميسيسخر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من بداية منتخب بلاده في كأس العالم 2026،...

Read more »

كأس العالم.. البرازيل تواجه هايتي بدون نيمارسيضطر الظهور الأول لنيمار في مونديال 2026 إلى الانتظار؛ إذ لن يسافر النجم البرازيلي مع...

Read more »

ترتيب المنتخبات العربية في مجموعات كأس العالم 2026 بعد الجولة الأولىافتتحت المنتخبات العربية مشوارها في كأس العالم 2026 بنتائج متباينة عقب انتهاء منافسات...

Read more »

إطلاق دوري السيدات «بار 3» لدعم مشاركة المرأة في الجولفأعلن اتحاد الإمارات للجولف، إطلاق دوري الإمارات للسيدات «بار 3» خلال موسم 2026-2027، في خطوة...

Read more »