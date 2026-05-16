أربيلوا يصف مورينيو بأنه الأفضل بعد تأكيده عودته إلى ريال مدريد

مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، تحدث عن قرار النادي بشأن المدرب للموسم المقبل، وأعرب عن سعادته بعودته إلى الفريق الإسباني، كما تحدث عن علاقته بمبابي وعدم تأثيره على علاقته به.

علّق ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد على التقارير التي تشير إلى أن جوزيه مورينيو سيكون المدير الفني القادم للفريق الإسباني، وسيقوده لإصلاح الأوضاع، بالقول إنه الأفضل.

وأضاف أربيلوا في مؤتمر صحافي تقديمي لمباراة الفريق ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، غداً الأحد: «سيتخذ النادي قراره بشأن المدرب للموسم المقبل، عندما يرى ذلك مناسباً. أما بالنسبة لي، كلاعب ومشجع لريال مدريد، فمورينيو هو الأفضل». وقال في تصريحات نقلها موقع «ذا تاتش لاين»: «كنت أعتقد ذلك قبل شهر، وما زلت. إنه واحد منا، وسيظل كذلك دائماً.

إذا عاد إلى هنا الموسم المقبل، فسأكون سعيداً جداً بعودته إلى بيته». وقال: «رأيته في طريقي إلى هنا، وطلبت منه أن يهدأ، وقلت له إنني سأتولى الأمر. أتفهم أن مثل هذه الأمور قد تتصدر عناوين الأخبار». وأضاف: «ناقشنا كل ما قاله، لذا أتقبله بهدوء، أتفهّم شعور اللاعبين عندما لا يشاركون في المباريات.

لم يكن كيليان سعيداً في المباراة السابقة. بالنسبة لي، الأمر أبسط بكثير مما تم تصويره». وتابع: «كان من الأفضل لو شارك قليلاً في الشوط الثاني، لولا مباراة الغد لكانت الأمور مختلفة، لكن هذا كل ما في الأمر. أرى ما حدث في الأيام القليلة الماضية أمراً طبيعياً تماماً.

علاقتي بمبابي لم تتغير». كان مبابي قد أدلى بتصريحات غاضبة عقب مشاركته كبديل لنحو 20 دقيقة ضد ريال أوفييدو، يوم الخميس الماضي، في الدوري الإسباني، حيث قال للصحافيين، حسبما نقلت إنه لا يعاني من مشاكل بدنياً، لكنه أصبح المهاجم الرابع بالنسبة للمدرب، بعد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو والبرازيلي فينيسيوس جونيور والإسباني غونزالو غارسيا





