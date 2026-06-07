أربع قوافل إماراتية تصل إلى غزة بحمولة غذائية تبلغ 740 طناً ضمن عملية الفارس الشهم 3

وصلت إلى قطاع غزة أربعة قوافل إغاثية إماراتية من 60 شاحنة محملة بسبعمئة وأربعين طناً من المواد الغذائية، في إطار عملية الفارس الشهم 3 لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المنطقة.

في إطار عملية " الفارس الشهم 3" التي تستهدف تخفيف معاناة السكان الفلسطينيين في قطاع غزة ، وصلت إلى المنطقة أربعة قوافل إغاثية إماراتية مليئة بالمدى الحيوي من المساعدات الغذائية.

تشمل هذه القوافل ما مجموعه ستين شاحنة محملة بسبعمئة وأربعين طناً من الطرود الغذائية المتنوعة، التي تم تعبئتها وتوزيعها وفقاً لاحتياجات المستفيدين في الميدان. وقد تم تجميع الشحنات في مركز اللوجستيات الإنسانية التابع للسلطات الإماراتية في مطار العريش، حيث قام فريق متخصص بعملية فرز دقيقة لضمان وصول المواد الأكثر طلباً إلى الأسر المتضررة، مع مراعاة المعايير الصحية والآمنة التي تضمن سلامة المحتوى خلال عملية النقل والتحميل.

تأتي هذه الحملة الإغاثية في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية وتفاقم أزمات الصحة العامة. ومع كل قافلة تصل، يتم تنسيق عمليات الاستلام والتوزيع مع الجهات الفلسطينية المعنية، لضمان وصول المساعدات إلى المستشفيات، ومراكز الإيواء، ومنازل الأسر المحتاجة بأسرع وقت ممكن.

وقد أظهرت التقارير الأولية استجابة إيجابية من قبل المجتمع المحلي، حيث أعربت الأسر المستفيدة عن امتنانها للجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن هذه المساعدات تسهم في تخفيف الضغوط اليومية وتخفيف حدة الفقر الغذائي. من جانبها، أكدت السلطات الإماراتية أن هذه القوافل ليست سوى جزء من سلسلة جهود إنسانية مستمرة تستهدف تحسين مستوى المعيشة في غزة.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة دولة خارجية الإمارات أن الدولة ستستمر في دعم المبادرات الإنسانية وتوفير الموارد اللازمة، مع التركيز على تعزيز القدرة اللوجستية لضمان وصول المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة بفعالية وسرعة. وتؤكد عملية "الفارس الشهم 3" على التزام الإمارات الثابت بمبادئ التضامن والإنسانية، وتستمر في إظهار نموذج عطاءٍ لا يتوقف عن تقديم يد العون للشعب الفلسطيني في أوقات الشدة والاحتياج





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