تصدرت أرامكس قائمة النمو المالي في الإمارات خلال 2026 بنسبة 759%، متصدراً قطاع التأمين والطاقة في أداء السوق المالي المحلي.

أظهرت نتائج الشركات المدرجة في أسواق المال الإماراتية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 أداءً مالياً قوياً، مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي وتوسع الأعمال وارتفاع كفاءة العمليات التشغيلية. وقد انعكس هذا التحسن بشكل مباشر على نمو الأرباح الصافية بنسب متفاوتة وصلت في بعض الحالات إلى مستويات استثنائية تجاوزت 700%

تصدرت شركة أرامكس قائمة الشركات الأعلى نمواً في الأرباح خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بعد أن قفزت أرباحها الصافية إلى 112.2 مليون درهم مقارنة مع 13.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 759%، وهو أعلى معدل نمو بين الشركات المدرجة في القائمة.

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تفوق شركات التأمين في النمو المالي

جاءت شركة سلامة في المركز الثاني، بعدما ارتفعت أرباحها إلى 44.8 مليون درهم مقابل 6.5 ملايين درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام السابق، بنمو لافت بلغ 590%، مستفيدة من تحسن الأداء التشغيلي وتعافي أنشطة التأمين. وحلت شركة الأغذية المتحدة ثالثاً مع نمو أرباحها بنسبة 119% لتصل إلى 43.3 مليون درهم مقارنة مع 19.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2025، ما يعكس تحسن مستويات الطلب وارتفاع كفاءة إدارة التكاليف.

في المرتبة الرابعة جاءت شركة دريك آند سكل التي سجلت أرباحاً بقيمة 19.4 مليون درهم بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة مع 11.1 مليون درهم قبل عام، بزيادة نسبتها 74%، في مؤشر على استمرار الشركة في تحسين أوضاعها المالية واستكمال خطط إعادة الهيكلة. كما حققت شركة الاتحاد إنيرجي نمواً بنسبة 62% في أرباحها لتصل إلى 19.4 مليون درهم مقابل 12 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مستفيدة من النمو في أنشطة الطاقة والخدمات المرتبطة بها.

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توزيع القطاعات وتأثير البيئة الاستثمارية

وضم القائمة أيضاً شركة الرمز كوربوريشن التي ارتفعت أرباحها بنسبة 46% إلى 47.4 مليون درهم مقارنة مع 32.4 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2025، بالتوازي مع تحسن النشاط الاستثماري وأسواق المال. وسجلت شركة سكون للتأمين نمواً مماثلاً بنسبة 46%， لترتفع أرباحها إلى 372.9 مليون درهم مقارنة مع 255.9 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق، لتكون من بين أكبر الشركات من حيث حجم الأرباح المطلقة ضمن القائمة.

أما شركة أورينت تكافل فقد رفعت أرباحها إلى 78.6 مليون درهم مقابل 57 مليون درهم بنمو بلغ 38%， مدعومة بنمو أعمال التأمين التكافلي وتحسن العوائد الاستثمارية. وجاءت أليك القابضة ضمن أكبر الشركات نمواً في الأرباح، بعد أن ارتفعت أرباحها إلى 589.2 مليون درهم مقارنة مع 430.1 مليون درهم في الفترة نفسها من 2025، بنسبة نمو بلغت 37%， مسجلة في الوقت ذاته أعلى ربحية مطلقة بين الشركات العشر.

استقرار الأسواق وانعكاسات النمو الاقتصادي

واختتمت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين القائمة بتحقيق نمو نسبته 34%， حيث بلغت أرباحها 53.6 مليون درهم مقابل 40.1 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام السابق. وتبرز نتائج الشركات العشر تنوع القطاعات التي قادت نمو الأرباح خلال الفترة، إذ شملت الخدمات اللوجستية والتأمين والطاقة والخدمات المالية والإنشاءات والصناعات الغذائية.

استحوذ قطاع التأمين على أربعة مراكز في القائمة عبر شركات سلامة وسكون للتأمين وأورينت تكافل ودبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، ما يعكس قوة أداء القطاع واستفادته من تحسن البيئة التشغيلية وارتفاع حجم الأعمال. كما أظهرت البيانات أن الشركات ذات الأرباح المنخفضة نسبياً في عام 2025 حققت معدلات نمو استثنائية خلال 2026، وهو ما يفسر القفزات الكبيرة المسجلة لدى بعض الشركات، وفي مقدمتها أرامكس وسلامة.

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في المقابل، نجحت شركات كبيرة من حيث حجم الأرباح مثل أليك القابضة وسكون للتأمين في تحقيق نمو مزدوج يجمع بين ارتفاع الأرباح المطلقة ومواصلة التوسع التشغيلي. وتؤكد هذه النتائج استمرار الزخم الإيجابي في أداء الشركات المدرجة خلال عام 2026، مدعوماً بمتانة الاقتصاد الإماراتي، ونمو الأنشطة غير النفطية، وتحسن بيئة الأعمال والاستثمار، الأمر الذي انعكس على ربحية عدد واسع من القطاعات الاقتصادية.