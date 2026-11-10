أرامكس تحقق أرباحاً صافية 112 مليون درهم بزيادة 759% في 9 أشهر من 2026

تعلن أرامكس عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من 2026، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 759% ليسجل 112 مليون درهم، مع تحقيق إيرادات قياسية جديدة تجاوزت 1.98 مليار درهم للربع.

أعلنت مجموعة أرامكس ، المزود الرائد لخدمات النقل والحلول اللوجستية والمدرجة في سوق دبي المالي ، عن نتائجها المالية للربع الثالث وفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2026، محققة قفزة غير مسبوقة في الربحية. فقد بلغ صافي أرباح الشركة 112 مليون درهم، مسجلاً زيادة هائلة نسبتها 759% مقارنة بـ 13 مليون درهم فقط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

تفاصيل الأداء المالي والنمو المالي

يأتي هذا الصعود الحاد في الأرباح في ظل استمرار جهود المجموعة لضبط التكاليف وترسيخ أولويات برنامج التحول الاستراتيجي الذي تتبناه الشركة. وقد ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 65% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتصل إلى 233 مليون درهم، بينما ارتفع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب إلى 4.3%، مقارنًا بـ 3.0% في العام السابق.

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كما سجلت أرامكس أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخها للربع الثاني على التوالي، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 1.98 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2026. وقد تجاوز هذا الرقم المستوى القياسي السابق الذي حققته في الربع الثاني من العام نفسه، الذي بلغت فيه إيراداتها 1.83 مليار درهم، مما يعكس استمرار زخم النمو القوي.

وبالنسبة للأداء التراكمي، ارتفعت إيرادات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 5.41 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع الربح الإجمالي للمجموعة بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 415 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2026، فيما بلغ الربح الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 1.15 مليار درهم.

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إدارة التحولات ووجهات نظر الإدارة

وقال أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامكس، إن تسجيل أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخ الشركة للربع الثاني على التوالي يُعد إنجازًا مهماً. وأضاف أن المجموعة واصلت زخمها خلال الربع الثالث، حيث حافظ قطاع خدمات الشحن على دوره كعامل محرك رئيسي لنمو الأعمال، مما يعكس التحسن المستمر في الربحية.

وأوضح ديالو أن هذا الأداء يستمر بفضل التركيز على التنفيذ المنضبط، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الأداء المالي العام للشركة. وتابع قائلاً إن فرق العمل واصلت تركيزها على تلبية متطلبات العملاء وتقديم خدمات موثوقة عبر الشبكة الواسعة، مستفيدة من النموذج التشغيلي المتنوع وقدرات النقل متعدد الوسائط.

التأثير العملي على السوق والمستقبل

استمرت أرامكس في تقديم خدماتها دون انقطاع طوال الربع الثالث من عام 2026، مستفيدة من شبكتها الراسخة ومرونتها في إعادة توجيه مسارات الشحن لدعم استمرارية سلاسل التوريد لدى عملائها. وواصلت الشركة توفير خيارات متعددة للنقل، من خلال مسارات النقل البري البديلة من أوروبا إلى الشرق الأوسط، ورحلات الشحن الجوي والبحري المستأجرة.

وساهمت التدابير التجارية الاستباقية في التخفيف من الضغوط التشغيلية في الأسواق المعنية، مع ارتفاع هامش الربح الإجمالي إلى 21.0% خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 23.2% في الربع الثالث من عام 2025، مما يعكس تحولاً في مزيج أعمال المجموعة لصالح قطاع خدمات الشحن.