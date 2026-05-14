أرادَ تعزز ريادتها في التطوير العقاري المستدام عبر اتفاقية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار مع بنك أبوظبي الأول ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية

اتفاقية تمويلية استراتيجية مرتبطة بالاستدامة تهدف إلى خفض البصمة الكربونية لشركة أرادَ وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وإيطاليا في مجال البناء الأخضر.

في خطوة استراتيجية تعكس التزامها العميق بتبني أرقى معايير الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، أعلنت شركة أراد َ عن توقيع أول اتفاقية تمويل مرتبطة بالاستدامة في تاريخها، وذلك بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول ، أحد أكبر المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة.

تبلغ قيمة هذه التسهيلات التمويلية 100 مليون دولار أمريكي، وهي مدعومة بضمانات قوية من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، مما يمنح المشروع ثقلاً دولياً وموثوقية عالية في الأسواق المالية العالمية. تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي أرادَ الدؤوب لتحقيق أثر محلي مستدام، وتحويل رؤيتها في البناء الأخضر إلى واقع ملموس من خلال استثمارات نوعية تستهدف تقليل التأثير البيئي لعمليات التطوير العقاري بشكل جذري.

وقد صُممت هذه التسهيلات لتكون متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتمتد لفترة زمنية تصل إلى خمس سنوات، حيث سيتم توظيف هذه الموارد المالية لدعم الاحتياجات العامة للشركة، وتمويل العمليات التطويرية في مجموعة واسعة من مشاريع أرادَ الطموحة، مما يضمن تدفق السيولة اللازمة لتنفيذ خطط النمو التوسعية مع الحفاظ على التوجه البيئي الصارم. إن الجانب الأكثر تميزاً في هذه الاتفاقية هو ارتباطها المباشر بأهداف الأداء المستدام، حيث لن تكون مجرد تسهيلات مالية تقليدية، بل سيتم قياس مدى تحقيق أرادَ لأهدافها البيئية بشكل سنوي ودقيق طوال فترة التمويل عبر مؤشرات قياس أداء دقيقة.

يهدف هذا الهيكل المبتكر إلى دفع الشركة نحو خفض بصمتها الكربونية بشكل ملموس، وذلك عبر اعتماد استراتيجيات بناء حديثة تشمل استخدام مواد بناء مستدامة وصديقة للبيئة، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري في إدارة الموارد، وتقليل الهدر في الطاقة والمياه. علاوة على ذلك، ستساهم هذه الأموال في تعزيز ممارسات الصحة والسلامة المهنية في جميع المواقع الإنشائية، سواء في المشاريع القائمة حالياً أو تلك التي سيتم إطلاقها في المستقبل، مع التركيز على دمج التقنيات الذكية التي تقلل من الانبعاثات الضارة.

إن هذا التوجه يعزز من مكانة أرادَ كمطور عقاري لا يكتفي ببناء الوحدات السكنية، بل يساهم في ابتكار مجتمعات صحية ومستدامة تتماشى مع التوجهات العالمية لمكافحة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة. من الناحية الاستراتيجية والدبلوماسية الاقتصادية، تمثل هذه الشراكة جسراً قوياً يربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإيطالية.

وقد أكد أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ، أن هذه الاتفاقية تبرهن على قدرة الشركة على تنويع مصادر تمويلها والوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن دعم بنك أبوظبي الأول ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية يعكس الثقة العالمية في رؤية الشركة وقدرتها على التنفيذ. وفي السياق ذاته، يرى تشيرو أكينو، المدير الإقليمي لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، أن هذا التعاون يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الإيطالية المتخصصة في التكنولوجيا المستدامة والهندسة المعمارية الخضراء للدخول إلى السوق الإماراتي والمساهمة في مشاريع استراتيجية كبرى.

هذا التكامل لا يخدم مصالح الشركات فحسب، بل يساهم في تعزيز التبادل التجاري وتوطين الخبرات الإيطالية المتقدمة في مجال البناء المستدام داخل الدولة، مما يدعم النمو الاقتصادي المتبادل بين البلدين ويرسخ العلاقات الثنائية في مجالات الابتكار العمراني. وفي الختام، فإن هذه الخطوة تضع أرادَ في طليعة الشركات التي تدمج بنجاح بين الربحية المالية والمسؤولية البيئية، مؤكدة أن التحول نحو التمويل الأخضر ليس مجرد اتجاه عابر، بل هو ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المناخية الراهنة التي تواجه العالم.

ومن خلال هذه الاتفاقية، تثبت أرادَ أن الابتكار في أدوات التمويل يمكن أن يكون محركاً أساسياً للابتكار في أساليب البناء والتشييد. إن التزام الشركة بخفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق معايير الاستدامة في كافة مراحل التطوير، بدءاً من التخطيط الأولي وصولاً إلى التسليم النهائي، سيجعل من مشاريعها نماذج يحتذى بها في المنطقة العربية ودول الخليج.

وبهذا، تساهم أرادَ بشكل فعال في دعم الرؤية الوطنية لدولة الإمارات الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مؤكدة أن التطوير العقاري الحديث يمكن أن يكون صديقاً للطبيعة ومحفزاً للاقتصاد المستدام في آن واحد، مما يضمن توفير بيئة عمرانية متوازنة وصحية للأجيال القادمة





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أراد بنك أبوظبي الأول تمويل مستدام بناء أخضر العلاقات الإماراتية الإيطالية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

كاليفورنيا تسجل أعلى مستوى للإصابات بمرض السل منذ عام 2013 ومخاوف من عودة انتشار المرض داخل الولايةأظهرت بيانات رصد صحية تدعمها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنّ كاليفورنيا سجلت 2150 إصابة بمرض السل خلال عام 2025، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013. كما سجلت أعلى معدل إصابات في الولايات المتحدة، أي 5.4 حالات لكل 100 ألف شخص، وتوفي 279 مصاباً، فيما لم يتلق 24% منهم أي علاج، في وقت تتزايد فيه المخاوف من عودة انتشار المرض من بين السجلات في المدارس الخاصة.

Read more »

دراسة مشاريع عقارية وسياحية في سوريا بقيمة 19 مليار دولار - توفر 100 ألف وظيفة وهدف 8 ملايين سائح خلال 5 سنواتالمؤسس المشارك في المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول هو محمد العبار، الذي أكّد على وجود مشاريع قيد الدراسة على الساحل السوري تتراوح قيمتها بين 5 و7 مليارات دولار، إضافةً لمشاريع أخرى في العاصمة دمشق قد تصل قيمتها إلى ما بين 10 و12 مليار دولار. ويمكن أن تسهم هذه المشاريع في توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص استثمارية في قطاعات مرتبطة مثل السياحة والخدمات والبنية التحتية. ويمكن أن تصل السياحة السورية في السنوات المقبلة إلى 8 ملايين سائح إذا تم تطوير البنية التحتية والخدمات بالشكل المطلوب. وتوقف العبار عند المقارنات الرقمية، موضحاً أن إسبانيا تستقبل نحو 90 مليون سائح سنوياً، بينما يستطيع سوريا الوصول مستقبلاً إلى نحو 40 مليون سائح، مع انعكاسات اقتصادية مباشرة تدفع قطاع السياحة لتراوح مساهمته في الاقتصاد السوري بنسبة تتراوح بين 15 في المئة على الأقل.

Read more »

6352 مستفيداً من 100 برنامج في «الاتحادية للشباب»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

Read more »

تراجع أسعار النفط بعد 3 جلسات صعودا؛ برنت 106.95 وWTI 101.52 وسط ترقب هرمز وهدنة إيران وقمة ترامب-شي وتأثيرات تضخم ومخزونات أميركيةتراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد الارتفاع على مدى ثلاث جلسات متتالية، إذ يترقب المستثمرون التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار الهش في حرب إيران، كما توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين لعقد قمة حاسمة مع الرئيس شي جين بينغ. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا أو 0.76 بالمئة إلى 106.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو 0.65 بالمئة لتصل إلى 101.52 دولار. وحوم الخامان بالقرب من 100 دولار للبرميل أو أكثر منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في نهاية فبراير شباط وأغلقت طهران مضيق هرمز فعليا.

Read more »

Ukrainian President Warns of Russian Drone Attacks During Daytime HoursThe Ukrainian President, Volodymyr Zelensky, has warned of possible large-scale drone attacks by Russia today, Wednesday. A total of over 100 drones are currently active in the Ukrainian airspace and Moscow has changed its tactic by increasing the number of strikes during daytime hours. President Zelensky also mentioned the intentional targeting of railway infrastructure and civilian sites by Russia.

Read more »

آخرها بنغازي.. فلاي دبي تتوسع إلى 100 وجهة بحلول الصيفأعلنت فلاي دبي، إطلاق رحلات مباشرة إلى بنغازي في ليبيا، لتصبح بذلك أول شركة طيران وطنية...

Read more »