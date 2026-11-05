أديبك 2026: 67 مليار دولار صفقات واستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي

اختتم أديبك 2026 بنجاح بره على قوة قطاع الطاقة بـ 67 مليار دولار صفقات، واستقطاب 240 ألف مشارك، مع شراكات استراتيجية بين أدنوك وأوبن إيه آي لرفع كفاءة الطاقة.

اختتم معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول " أديبك 2026" فعالياته بنجاح كبير، بعد أن شهد أربعة أيام حافلة من المفاوضات والتواصل الاستثماري الذي غيّر ملامح السوق العالمية. خلال هذا الحدث العالمي، تم إبرام نحو 50 ألف صفقة تجارية واستثمارية جديدة، بقيمة تقديرية وصلت إلى 67 مليار دولار، وهو ما يعادل 246 مليار درهم إماراتي. يأتي هذا الرقم ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 26.4% مقارنة بدورة العام الماضي، مما يعكس بشكل واضح اتساع الفرص المتاحة في قطاع الطاقة عالمياً.

أرقام قياسية في المشاركة والصفقات

استطاع "أديبك 2026"، بوصفه أكبر حدث في قطاع الطاقة على مستوى العالم، أن يجذب اهتمام 240 ألف مشارك يمثلون 170 دولة حول العالم، مما رسّخ مكانته كمركز عالمي رئيسي للحوار والمفاوضات. شارك في الحدث أكثر من 40 وزيراً وصانع قرار من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك ممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا وكندا ومصر وتركيا وصربيا والنمسا واليابان وكازاخستان ونيجيريا. هذا التنوع الجغرافي يؤكد المكانة العالمية التي رسّخها الحدث كمنصة رائدة لتعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في ظل الاضطرابات المتزايدة.

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شهد المعرض أكبر مساحة عرض في تاريخه، حيث اشتركت 2260 شركة في 16 قاعة عرض و30 جناحاً وطنياً، بالإضافة إلى أربع مناطق متخصصة في قطاعات الطاقة المختلفة. وتصدرت الصين والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا قائمة الدول الأكثر تمثيلاً بعدد الشركات العارضة، مما أدى إلى استنفاد جميع المساحات المتاحة، مما استدعى تنظيمياً توفير مساحات إضافية لاستيعاب الطلب الهائل. سجّل المعرض أيضاً مشاركة آسيوية هي الأكبر في تاريخه، باستقطاب 353 شركة عارضة بزيادة نسبتها 12%، مع وجود ستة أجنحة وطنية تمثل الصين والهند واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

قيادة الجابر للتحول الرقمي والطاقة الآمنة

خلال كلمته الرئيسية في افتتاح الحدث، دعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك"، قطاع الطاقة إلى بناء منظومة آمنة وموثوقة لإمدادات الطاقة في مواجهة التحديات المتزايدة. حدّد معاليه خمس أولويات استراتيجية للقطاع، تبدأ بتوفير إمدادات يسهل الوصول إليها من خلال توسعة قدرات التخزين الاستراتيجي وزيادة مخزونات المنتجات. كما شدد على ضرورة تأمين مسارات آمنة للوصول إلى الأسواق عبر تطوير البنية التحتية ومنظومات لوجستية متقدمة لضمان وصول الإمدادات.

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أضاف الجابر أن الأولوية الثالثة تكمن في الاستفادة من الذكاء التشغيلي والانتقال من مجرد أتمتة العمليات إلى بناء منظومات طاقة ذكية تستبق المخاطر وتخفض تكلفة كل برميل. وفيما يتعلق بالأولوية الرابعة، أوضح أن الموثوقية تجذب رأس المال والتمويل يسرّع تدفق الاستثمارات، بينما تأتي الأولوية الخامسة والأهم على وجهة نظره، وهي العنصر البشري، لأن البشر هم من يتحملون المسؤولية لضمان وصول الإمدادات بنجاح.

شراكات الذكاء الاصطناعي ودور سام ألتمان

تصدرت تقنيات الذكاء الاصطناعي أجندة الحديث في المعرض، حيث شهد قسم الذكاء الاصطناعي توسعاً بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، واستقطب نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية. من أبرز المشاركين في هذا القطاع كانت شركات مثل مايكروسوفت، وإنفيديا، وآي بي إم، وديل، وهواوي، وهانيويل، وسيمنس، ويونيتري، وبريسايت، و"AIQ"، واتصالات. تضمنت أبرز التقنيات المعروضة روبوت رابتور من جيكو روبوتيكس المتخصص في فحص المنشآت، ومنصة هانيويل فورج أبستريم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول المراقبة الذكية من سينكتيكس.

في حفل الافتتاح، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، إن الذكاء الاصطناعي قادر على معالجة تعقيدات قطاع الطاقة، مضيفا أن الجمع بين أحدث النماذج والبنية التحتية السيادية يمكّن الشركات من تسريع القرارات. تم الإعلان عن شراكة استراتيجية بين "أدنوك" و"أوبن إيه آي" و"جي 42"، تعكس الترابط الوثيق بين الطاقة والتكنولوجيا لرفع الكفاءة التشغيلية. كما شهد الحدث توقيع اتفاقية بين "XRG" مع "شل" بقيمة 1، مما يبرز جهود القطاع في تحقيق طموحات المرونة والعملية.