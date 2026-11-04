أديبك 2026: منصة 'وايزر' تناقش دور المرأة في قيادة تحوّل الطاقة في أبوظبي

تحت مظلة أديبك 2026، نظّرت وزارة الطاقة بالتعاون مع 'وايزر' جلسة حيوية لقيادة المرأة في قطاع الطاقة، مؤكدة على أهمية الذكاء الاصطناعي والمهارات القيادية للمستقبل.

نظّرت وزارة الطاقة والبنية التحتية ، بالتعاون مع منصة " وايزر" العالمية، جلسة حوارية متخصصة خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول " أديبك 2026". حملت الجلسة عنوان "المرأة في تحوّل الطاقة: قيادة الأثر وصناعة المستقبل"، وتناولت استراتيجيات تطوير الكفاءات النسائية لضمان قيادة التحولات المستقبلية في قطاع الطاقة الوطني.

تطوير الكفاءات القيادية والذكاء الاصطناعي

تهدف الجلسة إلى تحديد المهارات والصفات القيادية الضرورية التي سيحتاجها قطاع الطاقة خلال العقد المقبل، مع التركيز على التوسع الكبير في استخدام التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. أكد المشاركون ضرورة إعداد قيادات قادرة على إدارة التغيير المعقد، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المدروسة، وتوظيف الابتكار لتعزيز كفاءة منظومات الطاقة الحديثة وتطورها المستمر.

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تناولت المناقشات أيضاً أهمية تأهيل القيادات الشابة للتفاعل بفعالية مع أنظمة الطاقة التي تدعمها تقنيات الذكاء الاصطناعي. شدد الخبراء على ضرورة تنمية المهارات الأساسية في تحليل البيانات المعقدة، والتفكير الاستراتيجي العميق، واتخاذ القرار الدقيق، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة ويلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل في المستقبل القريب.

استراتيجيات تعزيز حضور المرأة في المناصب العليا

ركّز الحوار على سبل تعزيز الوجود الفاعل للمرأة في المناصب القيادية العليا عبر وضع مسارات واضحة للنمو الوظيفي، مما يسهم في معالجة التحديات الهيكلية التي قد تعوق تقدمها المهني. تم التأكيد على توسيع فرص التدريب والتأهيل المكثف، وتعزيز دور برامج الإرشاد والتوجيه والرعاية المهنية لاكتشاف المواهب النسائية وإعدادها بشكل احترافي لتولي المسؤوليات القيادية.

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وأكدت الجلسة على أهمية تحويل الالتزامات النظرية المتعلقة بتطوير المواهب إلى برامج عملية قابلة للقياس. اقترح المشاركون وضع مؤشرات أداء واضحة لتقييم الأثر الفعلي لمبادرات التأهيل والتطوير المهني، وقياس مدى إسهامها المباشر في تعزيز فرص تقدم المرأة والشباب إلى المواقع الإدارية والقيادية الرفيعة.

التعاون المؤسسي وبناء جيل القيادات المستقبلية

دعت المناقشات إلى توسيع نطاق التعاون بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركات الطاقة الرائدة، والمؤسسات المعنية بتنمية المواهب. يهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات المتخصصة، وتطوير برامج إرشادية وتأهيلية شاملة تسهم في بناء جيل جديد من القيادات القادرة على مواكبة تحولات قطاع الطاقة.

تأسست منصة "وايزر" العالمية من قبل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وجائزة زايد للاستدامة، وتعمل كمنصة عالمية رائدة في هذا المجال. يعزز هذا التعاون دور المرأة بشكل مباشر في تطوير حلول مبتكرة تدعم استدامة قطاع الطاقة الوطني، وتعزز من تنافسيته عالمياً، مما يضمن مستقبلاً مستداماً ومزدهراً للقطاعات الطاقةية المستقبلية.