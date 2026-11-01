أديب عذبة يتوج بلقب سباقات كأس الإمارات في ليبيا

توج الجواد أديب عذبة بلقب المحطة الليبية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بفوز مميز أمام حشد كبير من المشجعين في بنغازي.

توج الجواد " أديب عذبة" بلقب المحطة السابعة عشرة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت أول من أمس على مضمار نادي الوطن للرماية والفروسية بمدينة بنغازي. جاء هذا الفوز ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين للكأس، التي سجلت حضورها في ليبيا للعام الثاني على التوالي، مما يعكس استمرارية اهتمام الإمارات بتطوير هذا الإرث العربي الأصيل.

أداء تاريخي في مضمار بنغازي

وتميز السباق الذي أُقيم لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي بمشاركة 15 خيلاً من نخبة الخيول العربية الأصيلة، بمستوى تنافسي عالي وجدول زمني دقيق. وقد تمكن "أديب عذبة"، المملوك لنادي الوطن، بقيادة الفارس سليم بن الحبيب الفرشيشي وإشراف المدرب ناصر سميري، من حسم اللقب بأداء قوي يسجل زمن قدره 2:34.25 دقيقة، ليفرض هيمنته على الحضور الجماهيري.

Also read بنفيكا أفضل مصانع المواهب الكروية في العالم

تفاصيل المراكز الأولى والفوز الكبير

فيما احتل الجواد "آر بي تو ذا هاوس" المركز الثاني، وجاء الجواد "حاتم" في المركز الثالث، بينما حل "إيه إيه بيرننج داون" رابعاً، و"لورد دو لاردوس" خامساً. وبهذا الفوز التاريخي، أصبح "أديب عذبة" ثاني المتوجين بلقب المحطة الليبية، ليأتي بعد الجواد "عفجان" الذي فاز بالنسخة الأولى التي أُقيمت في بنغازي عام 2025، مما يرسخ مكانة السباق كوجهة مفضلة.

حضور جماهيري ورسمي مميز

شهدت الفعاليات حضوراً جماهيرياً تجاوز خمسة آلاف متفرج، مما عكس الاهتمام المتزايد بسباقات الخيل العربية في ليبيا ومكانة الكأس لدى ملاك ومربي ومحبي الخيل العربي. كما حضر مراسم التتويج شخصيات رسمية بارزة، بما في ذلك الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

Advertisement

رؤية استراتيجية لتعزيز الخيل العربي

وشهد الحضور أيضاً معالي فارس خلف المزروعي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، وعبدالله مبارك المهيري، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعيد خليفة المهيري، ممثل اللجنة العليا المنظمة، حيث جرى تتويج أصحاب المراكز الأولى وتسليم كأس المحطة الليبية لمالك الجواد البطل. وأكد مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن النجاح يعكس الحضور المتنامي للكأس وقيمتها لدى مجتمع سباقات الخيل العربية.

التزام مستدام بدعم التراث الفروسي

وأضاف الظاهري أن سباق بنغازي شهد مستوى تنافسياً مميزاً يعكس جاهزية الخيول وقوة المنافسة، مشدداً على أن الكأس تواصل تحقيق أهدافها بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة. ووجه تطلعه نحو البناء على نجاح محطة بنغازي بما يخدم الخيل العربي ويبرز رسالة دولة الإمارات في صون هذا الإرث العالمي وتعزيز حضوره دولياً.