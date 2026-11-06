أدنوك توقع مع غوجارات إنرجي اتفاقية لبيع الغاز المسال للهند

أعلنت أدنوك عن توقيع اتفاقية جديدة مع غوجارات إنرجي لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند، مما يعزز حضور الشركة في الأسواق الآسيوية.

أعلنت شركة أدنوك ، يوم الجمعة الماضي، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة غوجارات إنرجي المحدودة. تهدف هذه الاتفاقية إلى توريد الغاز الطبيعي المسال إلى دولة الهند من خلال المحفظة الدولية للغاز التابعة لشركة XRG ، وهي الذراع الاستثمارية الدولية ل أدنوك. وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة أول عملية بيع يتم تنفيذها لهذا المورد الحيوي من ضمن محفظة أعمال XRG الدولية.

تفاصيل الاتفاقية وحجم الإمدادات المتوقعة

تنص بنود الاتفاقية المبرمة على أن تتسلم شركة غوجارات إنرجي كمية تصل إلى 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال. سيستمر هذا التوريد على مدى فترة زمنية قدرها عشر سنوات، وذلك اعتباراً من عام 2028. وتُعد هذه الاتفاقية خامس صفقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال تبرمها أدنوك مع عملاء في السوق الهندي، مما يؤكد استمرارية العلاقات التجارية القوية بين الطرفين.

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دور منصة أدنوك العالمية في تعزيز التبادل التجاري

ساهمت هذه الاتفاقية في تعزيز الزخم الذي حققته منصة أدنوك العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، والتي تم إطلاقها رسمياً في سوق أبوظبي العالمي في يوليو من العام الماضي. وقد وقّعت المنصة حتى الآن اتفاقيات توريد مع عدة شركات عالمية، منها شركة إنبكس في اليابان، وجلف جروب في تايلاند، وشركة غوجارات إنرجي في الهند. وهذا يوسع بشكل كبير من نطاق حضور أدنوك في عدد من أهم قطاعات الغاز الطبيعي المسال في قارة آسيا.

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رؤى القيادات وأهداف الشركات الاستراتيجية

أكد راشد المزروعي، رئيس تسويق وتطوير مصادر توريد الغاز الطبيعي المسال في أدنوك، أن هذه الشراكة مع غوجارات إنرجي تسهم في ترسيخ روابط أدنوك مع شركائها في قطاع الطاقة بالهند. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية توضح التزام الشركة بتوفير إمدادات موثوقة على المدى البعيد، وذلك من خلال ربط المحفظة الدولية المتنامية بالشركات الكبرى في الأسواق العالمية. بينما أعربت أفانتيكا سينغ أولاخ، العضو المنتدب لشركة غوجارات إنرجي، عن سعي شركتيها لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الكبيرة لهذا التعاون.

الأثر الاقتصادي والمستقبلي للصفقة المبرمة

تستهدف منصة أدنوك العالمية تسويق 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2030، بما يسهم في ترسيخ مكانة أدنوك كأحد أبرز موردي الغاز في العالم. كما تشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تطور XRG لتصبح شركة عالمية متكاملة في مجال الغاز، حيث تربط إمدادات الشركة المنتجة خارج منطقة الخليج بالطلب المتزايد في الهند. ويعد الغاز الطبيعي ركيزة أساسية لدعم جهود الهند في الانتقال نحو مصادر طاقة أنظف، باعتباره خياراً حيوياً منخفض الكربون يسهم في رفع الكفاءة الصناعية.