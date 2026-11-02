أدنوك: نموذج الإمارات للطاقة الثابت والشراكات الذكية تضمن الأمن العالمي

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر أن صمود الإمارات في أديبك 2024 يعتمد على استباقية أدنوك وشراكاتها مع أوبن إيه آي لجعل منظومة الطاقة أكثر ذكاءً وأماناً في وجه التحديات.

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ أدنوك ، خلال الكلمة الرئيسية في حفل افتتاح الدورة الثانية والأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، أن صمود دولة الإمارات خلال الاضطرابات العالمية لم يأتِ عن طريق الصدفة. وأوضح أن هذا الثبات بدأ بالقدوة الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي يؤمن بأن الانتماء يُحدد بالموقف عند نداء الواجب والمسؤولية.

رؤية قيادة الإمارات وثبات الاقتصاد

شدد الدكتور سلطان أحمد الجابر على أن علم دولة الإمارات يتسع لكل من يختار الوقوف تحت رايته، مما جعل الكفاءات ورأس المال يبقىان مستقرين رغم التحديات. وأشار إلى أن الاستثمارات تواصلت والاقتصاد استمر في النمو، وهو ما أثبت نجاح نموذج الدولة في اختباره بالتحديات. وأكد أن موقف الدولة واضح ويتمحور حول الحوار والدبلوماسية والحلول السياسية لتعزيز استقرار الأسواق.

Also read 900 ألف فرصة عمل إضافية في خطة التنمية الاقتصادية المصرية الجديدة

الشراكة مع أوبن إيه آي والذكاء الاصطناعي

سلط معاليه الضوء على الشراكات الاستراتيجية لتعزيز المرونة، لا سيما التعاون الجديد بين أدنوك وشركتي أوبن إيه آي وجي42. سيتم بموجب هذا التعاون الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لجعل منظومات الطاقة أكثر ذكاءً وسلامةً وأماناً وموثوقية وإنتاجية. يأتي هذا التوجه ضمن جهود قطاع الطاقة العالمي لبناء منظومة آمنة وحماية إمداداتها بعد عام كُشف عن مواطن ضعف في سلاسل الإمداد العالمية.

أزمة التوريد والتكاليف اللوجستية المتصاعدة

أوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر أن أمن الطاقة أصبح موضوعاً يهم كل أسرة وقطاع عمل، وليس المتخصصين فقط. وأشار إلى أن تعطل الملاحة في مضيق هرمز أدى لسحب قرابة مليار برميل من مخزونات النفط الخام العالمية. كما انخفض مخزون الديزل في بعض الأسواق إلى أدنى مستوياته الموسمية في 35 سنة، بينما تواجه أسواق أخرى نقصاً في إمدادات الغاز الطبيعي المسال يصل إلى 600 مليار قدم مكعبة.

Advertisement

تحول تكلفة الشحن وتأثيرها على أمن الطاقة

بيّن الوزير أن الإمدادات لا تكفي وحدها، بل التسليم هو النصف الآخر من المعادلة الحاسمة. قبل الاضطرابات، كانت تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية تمثل أقل من 5% من تكلفة البرميل، أما اليوم فقد تجاوزت 30%. وهذا يعني أن أمن الطاقة لم يعد يُحدد فقط بموقع الإنتاج، بل يُقاس أيضاً بقدرة الإمدادات على الوصول إلى وجهتها بأمان وكفاءة.

خمس أولويات استراتيجية لأمن الطاقة المستقبلي

حدّد الدكتور سلطان أحمد الجابر خمس أولويات لقطاع الطاقة للحد من تداعيات الصدمات المستقبلية، وهي: توفير إمدادات سهلة الوصول عبر توسعة التخزين الاستراتيجي، وتأمين مسارات آمنة للوصول للأسواق عبر بنية تحتية استباقية، والاستفادة من الذكاء التشغيلي للانتقال نحو منظومات ذكية تستبق المخاطر.

كما شددت الأولويات على أن الموثوقية تجذب رأس المال والتمويل يسرّع الاستثمارات، مع التأكيد على العنصر البشري كركيزة أساسية لأن البشر هم من يتحملون المسؤولية ويضمنون وصول الإمدادات. واختتم د. سلطان أحمد الجابر بالإشادة برؤية قيادة الدولة التي حدّثت أعمال أدنوك، مشيراً إلى طموح الشركة لأن تصبح الأكثر تركيزاً على العملاء والأسواق، مع التأكيد على أهمية الشركاء الذين تجمعهم رؤية واحدة لتحقيق هذا الهدف.