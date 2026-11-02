أدنوك وشركاؤها يوقعون اتفاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم من أوبن إيه آي

أدنوك توقع اتفاقية مع أوبن إيه آي وجي42 لاستخدام منصة الذكاء الاصطناعي المتقدم، لتكون أول شركة طاقة عالمياً تطبق هذه التقنية على نطاق واسع.

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال فعاليات أديبك 2026 ، توقيع اتفاقية شراكة نوعية تمتد لعدة سنوات بين أدنوك و أوبن إيه آي و جي42. بموجب هذه الاتفاقية، تصبح أدنوك أول شركة طاقة في العالم تستخدم منصة أوبن إيه آي المتقدمة للذكاء الاصطناعي لربط وكلاء الذكاء الاصطناعي المساعد المتقدمين وتنسيق عملهم عبر العمليات الدقيقة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة العمليات وربط القدرات المعلوماتية المختلفة عبر مراحل أعمال الشركة المتعددة.

الذكاء الاصطناعي يربط القرارات التشغيلية والتجارية

في حين تعمل حلول الذكاء الاصطناعي الحالية التي تطبقها أدنوك، بما فيها حل الطاقة الذكية، على بناء قدرات معلوماتية مفصلة حول مكامن وأصول وعمليات الشركة، فإن منصة الذكاء الاصطناعي المتقدم من أوبن إيه آي ستسهم في ربط هذه القدرات. هذا الربط يتيح اتخاذ القرارات التشغيلية والرأسمالية والتجارية بصورة متكاملة وشاملة، بدلاً من اتخاذها على مراحل منفصلة. ويعتبر هذا النهج الجديد نقلة نوعية في طريقة إدارة سلسلة القيمة الخاصة بالشركة، حيث يتم دمج البيانات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعة.

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رؤية القيادة في تعزيز النمو التقني

قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك، إن الشركة تلتزم بتوجيهات القيادة الرشيدة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وبناء شراكات نوعية. وأشار إلى أن تطور إمكانات الذكاء الاصطناعي ينتقل من مجرد تسريع العمل إلى تنفيذ مهام رائدة وغير مسبوقة. ومن خلال الشراكة مع أوبن إيه آي وجي42، تقوم أدنوك بخطوة كبيرة نحو ربط قدرات الذكاء الاصطناعي على امتداد سلسلة قيمة أعمالها، مما يدعم تحسين وتسريع اتخاذ القرارات وخلق القيمة وضمان أمن الطاقة.

وأضاف الجابر أن أدنوك، كأول شركة طاقة تطبق هذه المنصة، تؤكد قدرة النماذج المتطورة على تجاوز التطبيقات الفردية المساهمة في إعادة صياغة أساليب عمل القطاع بالكامل. وهذا النجاح في تطبيق الذكاء الاصطناعي الصناعي على نطاق واسع انطلاقاً من أبوظبي، يرسخ مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة ويساهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة بشكل مستدام ومتطور.

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تطبيقات رئيسية في تطوير الحقول وتقييم النفط

تركز الشراكة في مرحلتها الأولى على تطبيقين رئيسيين يهدف الأول إلى إحداث نقلة نوعية في تخطيط التطوير الشامل للحقول. سيتم تحويل سلسلة من الدراسات المنفصلة للعمليات تحت السطحية والمنشآت والجوانب الاقتصادية إلى عملية موحدة ومتكاملة لتسريع اتخاذ القرار. استناداً إلى البيانات التي يوفرها حل الطاقة الذكية على مستوى المكامن، ستعمل نماذج الاستدلال المتقدمة من أوبن إيه آي على إدماج بيانات تم تجميعها على مدى عقود لآلاف الآبار والمكامن متعددة الطبقات والمئات من المنشآت السطحية.

سيتم دمج هذه المعلومات مع العوامل المتعلقة برأس المال والتكلفة والجوانب التجارية، لإعداد خطط شاملة لتطوير الحقول وتحسينها بشكل غير مسبوق من حيث السرعة والنطاق والعمق. وتتجاوز هذه النقلة النوعية عامل السرعة لتشمل نطاق التخطيط، حيث سيتم تحسين الخطة على مستوى الحقل بأكمله دفعة واحدة، بدلاً من تحسين كل مكمن أو منشأة بشكل منفصل. أما التطبيق الثاني فيركز على تحديد قيمة كل برميل من النفط وهو لا يزال في باطن الأرض عبر ربط المعلومات عبر سلسلة القيمة المتكاملة لأدنوك.

التعاون العالمي لمستقبل الطاقة المسؤول

من جهته، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، إن الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً يتيح المساهمة في مواجهة أهم التحديات العالمية خاصة في مجال الطاقة. وأوضح أن الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية السيادية والخبرات المتخصصة سيسهم في تمكين أدنوك من تسريع الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى صياغة مستقبل قطاع الطاقة بدعم من الذكاء الاصطناعي، مما يعزز عملية اتخاذ القرارات عبر سلسلة القيمة.

كما أكد معالي منصور إبراهيم المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة جي42 إنترناشيونال، أن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي لا تتوقف على استخدامه الشخصي بل على تطوير الأنظمة التي تعتمد عليها البشرية. وأشار إلى أن الطاقة ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، وأن دولة الإمارات تركز على بناء قدراتها الوطنية وتصدير التقنيات بصورة مسؤولة. واستناداً إلى سنوات من التعاون مع أدنوك، ستدعم هذه الشراكة تحويل الطموح إلى واقع ملموس، ونسعى إلى أن تساهم مخرجاتها في تعزيز منظومة الطاقة التي يعتمد عليها العالم وأن تمتد الفوائد إلى الجميع.