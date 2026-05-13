أدنوك للتوزيع تحقق أداء مالي وتشغيلي قوي خلال الربع الأول من 2026

أعلنت أدنوك للتوزيع عن تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي خلال الربع الأول من 2026، حيث سجّلت أعلى أرباح للربع الأول قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في تاريخها، بقيمة 307 ملايين دولار، بنمو قدره 11.7% على أساس سنوي. كما ارتفع صافي الأرباح إلى 210 ملايين دولار، بزيادة بلغت أكثر من 20.7% على أساس سنوي، مما يعكس قوة الأداء التشغيلي ومرونة نموذج أعمالها.

