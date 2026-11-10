أدنى مستوى للرضا الوظيفي في بريطانيا منذ بدء مسح السلوك الاجتماعي

أظهر مسح السلوك الاجتماعي في بريطانيا أدنى مستوى للرضا الوظيفي في تاريخه، مع تراجع الاستعداد لبذل جهد إضافي، وسط ضغوط الأجور وتراجع الاستقلالية في العمل.

سجّل مسح السلوك الاجتماعي في بريطانيا أدنى مستوى للرضا الوظيفي منذ بدء إجرائه، وهو من أطول المسوح التي تُجرى في البلاد. وجاءت نتائج أحدث نسخة منه لتعيد طرح سؤال شائع: هل فقد الناس رغبتهم في العمل؟ وأظهر المسح تراجعاً واسعاً منذ عام 2015 في نسبة الموظفين الذين يقولون إنهم مستعدون لبذل جهد يفوق المطلوب لمساعدة صاحب العمل على النجاح.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة البريطانيين الذكور الذين يفضلون العمل بدوام أقل من الدوام الكامل، سواء كانوا آباء أم غير آباء. ويرى كاتب المقال أن هذه المعطيات تستحق قراءة أعمق قبل الوصول إلى استنتاج عام عن سلوك العاملين في بريطانيا.

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لماذا لا يعكس المسح رفضاً كاملاً للعمل؟

الرضا الوظيفي المنخفض لا يعني أن البريطانيين توقفوا عن العمل. فنسبة من يفضلون ألا يعملوا إطلاقاً ما زالت منخفضة جداً ومستقرة عند 4 في المئة، بحسب بيانات المسح نفسه.

كما أن الشعور بعدم جدوى الوظيفة لا يبدو السبب الرئيسي. فقد ارتفعت النسبة التي تقول إن وظيفتها مفيدة للمجتمع بثبات من 54 في المئة عام 1989 إلى 73 في المئة عام 2025، وهي الأعلى في تاريخ المسح.

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أما الفجوات الأكبر لدى القوى العاملة في عام 2025 فكانت بين تطلعات الموظفين وما توفره لهم وظائفهم من دخل وفرص للترقي. وقد اتسعت هاتان الفجوتان مقارنة بعام 2015، وهو ما يشير إلى ضغط اقتصادي ووظيفي أكثر من أي تراجع في الطموح.

الأجور والترقي في صدارة أسباب التراجع

تعتمد الاستنتاجات هنا على مؤشر الأجور الحقيقية. فقد ارتفعت الأجور الأسبوعية الحقيقية في بريطانيا إجمالاً منذ عام 2015، لكنها لا تزال بالكاد فوق مستواها عام 2008، بعد عقد ونصف وصفه الكاتب بأنه سيئ للغاية على مستوى مستويات المعيشة.

ويتفق هذا مع ملاحظات الكاتب من عاملين وأصحاب أعمال في بريطانيا، الذين تحدثوا عن ضغط الفوارق في الأجور بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور. كما اشتكى مديرون في الوظائف المكتبية من إلزامهم بتقييم أداء كل عضو في الفريق وفق منحنى التوزيع الإجباري، حتى عندما يكون أداء الجميع جيداً.

ويرى الكاتب أن عاملاً آخر يسهم في المشهد، وهو تراجع الاستقلالية في العمل. ففي عام 1992 قال 62 في المئة من العاملين المشمولين بمسح المهارات والتوظيف إن لديهم قدراً كبيراً من حرية التصرف في تحديد المهام وطريقة إنجازها، بينما لم تتجاوز النسبة 34 في المئة في عام 2024.

التنميط والرقابة يثيران جدلاً حول جودة العمل

يرى الكاتب أن التراجع في الاستقلالية ليس مقتصراً على الوظائف منخفضة الأجر. فقد انخفضت حرية التصرف في المهام بين عامي 2017 و2024 لدى أصحاب المهن المتخصصة والعاملين الأعلى مهارة أيضاً، ولا يبدو الأمر ظاهرة بريطانية فحسب، إذ وجد مسح واسع ومستمر للعاملين في أنحاء أوروبا تراجعاً مقلقاً في قدرتهم على التأثير في عمليات العمل الجماعية وتطبيق أفكارهم الخاصة.

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ويصف الكاتب هذا المسار بأنه تنميط للعمل المهني، أي تحويله إلى روتين مقنن. وأرجع كثير من القراء الذين تواصلوا معه الأمر إلى تزايد المتطلبات التنظيمية والتكنولوجيا، اللتين سهّلتا على أصحاب العمل تقنين عمل الموظفين وهيكلته ومراقبته.

ومع ذلك، يقر الكاتب بوجود فوائد لهذا النمط. فتقليص هامش التقدير الشخصي قد يعزز الاتساق ويقلل الأخطاء، وهو أمر بالغ الأهمية في القطاعات المرتبطة بالسلامة، مثل الطب. في المقابل، قال أكاديميون غرقوا في البيروقراطية، وعاملون في قطاع التقنية، إن ما يسمى ممارسات العمل الرشيقة انقلب إلى نقيضه، وأصبحت وظائفهم أكثر إحباطاً وأقل متعة.

كلفة التنميط على الاستعداد لبذل جهد إضافي

يخلص الكاتب إلى أن أصحاب العمل سارعوا إلى قياس مكاسب التنميط، لكنهم بدأوا الآن يرون كلفته. ومن الطبيعي، بحسب تحليله، أن يقل استعداد الموظف لبذل جهد إضافي إذا كانت سيطرته على طريقة أدائه لعمله ضعيفة.

وتكشف هذه القراءة أن معالجة تراجع الرضا الوظيفي في بريطانيا تتطلب النظر إلى الأجور والترقي وهامش الاستقلالية معاً، وليس إلى مفهوم الكسل وحده. وتعد الأرقام المتعلقة بالمهام والأجور أكثر وضوحاً من التفسيرات العامة التي تربط التراجع بتغير القيم.