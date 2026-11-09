أدنوك للتوزيع تسجل أرباحاً قياسية في 2026 وتعلن عن استحواذ تاريخي في جنوب أفريقيا

أدنوك للتوزيع تعلن عن نمو الأرباح بنسبة 37% في التسعة أشهر الأولى من 2026، مع طرح استحواذ استراتيجي على عمليات شل جنوب أفريقيا وتوسعات واسعة في البنية التحتية.

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تحقيق نتائج مالية استثنائية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، حيث ارتفعت صافي الأرباح بنسبة فاقت 37% لتتجاوز عتبة 2.9 مليار درهم، وهو ما يعادل 791 مليون دولار. وقد عزز هذا الأداء القوي المركز المالي للشركة، حيث سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نمواً بنسبة 26% على أساس سنوي، محققةً 4.11 مليارات درهم أي ما يعادل 1.12 مليار دولار. وقد جاء هذا التوسع مدفوعاً بتحقيق أرقام قياسية في مبيعات الوقود وتنامي مساهمة أنشطة التجزئة لغير الوقود والعمليات الدولية في الهيكل الربحي الإجمالي.

تفاصيل الأداء المالي القياسي

حافظت أدنوك للتوزيع على صلابة أسسها التشغيلية من خلال تسجيل أرباح أساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 3.46 مليارات درهم، محققةً ارتفاعاً بنسبة 14% على أساس سنوي. وقد بلغت إجمالي الأرباح 6.12 مليارات درهم بزيادة قدرها 20%، مما يعكس قدرة الشركة على توليد قيمة مستدامة عبر تنويع مصادر دخلها. وقد ساهمت مكاسب المخزون وارتفاع كميات الوقود المباعة في دفع هذا النمو، في حين ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة لغير الوقود بنسبة 13% لتصل إلى 217 مليون دولار، مدعومةً بأداء قطاع إدارة العقارات وزيادة عدد أعضاء برنامج مكافآت أدنوك بنسبة 15%.

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مبادرات الذكاء الاصطناعي والتجزئة

تعزز أدنوك للتوزيع من مكانتها السوقية عبر إطلاق منصة "Engage من أدنوك"، وهي شبكة إعلانية متكاملة تعتمد على البيانات والاستراتيجية الرقمية للذكاء الاصطناعي. وتعمل الشركة على تنفيذ أكثر من 20 مبادرة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، تشمل التنبؤ الدقيق بطلب الوقود وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقديم تجارب تفاعل مخصصة للعملاء. كما يساهم مفهوم "The Hub من أدنوك" في دعم نمو أنشطة التجزئة لغير الوقود من خلال توفير وجهات متكاملة على الطرق تتفوق مساحتها بثلاثة أضعاف على محطات الخدمة التقليدية.

الاستحواذ الاستراتيجي على شل جنوب أفريقيا

وقد أعلنت أدنوك للتوزيع عن صفقة استحواذ مقترحة على محفظة أعمال شركة شل داونستريم جنوب أفريقيا، وهي خطوة استراتيجية تدعم طموح الشركة في التحول إلى كيان دولي رائد في قطاعي التنقل والتجزئة. وفي حال الحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة واستيفاء شروط الإغلاق، ستعد جنوب أفريقيا رابع دولة تدشن فيها الشركة عملياتها التشغيلية خارج نطاقها المحلي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الصفقة في زيادة ربحية السهم بنسبة 6% خلال السنة المالية الأولى بعد إتمامها، بما يعزز القيمة طويلة الأجل للمساهمين والشركة.

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الطموحات المستقبلية والتوسع الجغرافي

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، إن الأداء القوي خلال التسعة أشهر الأولى يعكس تكامل المنصة التشغيلية والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية النمو المستدام. وأضاف أنه يتم البناء على هذا الزخم من خلال التوسع في أنشطة التجزئة لغير الوقود ذات هوامش الربحية المرتفعة والمضي قدماً في خطط التوسع الدولي. وتوضح هذه الجهود التزام الشركة بتعزيز جاهزية أعمالها للمستقبل، مع السعي لترسيخ مكانتها كشركة عالمية تنافسية قادرة على تحقيق عوائد مجزية لمساهميها في مختلف الأسواق.

توسيع الشبكات وتوزيعات الأرباح

شهدت شبكة أدنوك للتوزيع توسعاً كبيراً بإضافة 71 محطة خدمة جديدة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، محققةً مستهدفها الأولي قبل الموعد المحدد. وفي نهاية هذه الفترة، وصل إجمالي عدد المحطات إلى 1,081 محطة، مع رفع مستهدف التوسع للعام بأكمله إلى ما بين 80 إلى 90 محطة جديدة. كما تم تسجيل كميات وقود قياسية بلغت 11.86 مليار لتر، مع ارتفاع مبيعات التجزئة إلى 8.26 مليار لتر، بالإضافة إلى التوسع في شبكة شحن المركبات الكهربائية E2GO بنسبة 18%.

وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية عن الربع الثالث بواقع 5.14 فلوس للسهم، بقيمة إجمالية تبلغ 175 مليون دولار. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الأرباح النقدية الموزعة منذ الطرح العام الأولي إلى 6 مليارات دولار، مع توقعات بتجاوز توزيعات الأرباح للسنة المالية 2026 حاجز 700 مليون دولار، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح التي تنص على توزيع 75% من صافي الأرباح أو 700 مليون دولار، أيهما أعلى.