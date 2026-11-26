أدونوك تحتفل بذكرى الاتحاد الـ 55 بشعار رؤية قيادة وطاقة وطن، مع تأكيد الدكتور سلطان أحمد الجابر على دور الشركة في استمرارية الإمدادات ودعم الاقتصاد.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، الاحتفالية التي نظمتها شركة أدنوك بمناسبة عيد الاتحاد الـ 55، والتي أقيمت تحت شعار "رؤية قيادة وطاقة وطن" برعاية ديوان الرئاسة. وقد استعرضت الشركة في هذا الحدث دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة على مدى 55 عاماً، من خلال توفير إمدادات الطاقة الموثوقة وتطوير الكفاءات الوطنية.

الحضور الرسمي والاحتفاء بالارتباط التاريخي

وقد شهد الاحتفالية نخبة من كبار القادة والمسؤولين في الدولة، بما في ذلك سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. كما شارك كل من معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير.

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وشهد الفعالية أيضاً الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم. كما حضر سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

الدكتور سلطان أحمد الجابر يؤكد عزم الشركة على الاستمرار

قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "في عيد الاتحاد، تجدد أسرة أدنوك عهد الولاء والوفاء للوطن وقيادتنا الرشيدة بأن نعمل ونخلص، وأن تواصل الشركة دورها ركيزةً أساسيةً في دعم نمو دولة الإمارات وتقدمها وازدهارها". وأكد أن الشركة ركزت على بناء الجاهزية والمرونة التي مكّنتها من مواجهة الظروف الاستثنائية.

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وأضاف الدكتور سلطان أحمد الجابر أن الاستمرارية في توفير إمدادات الطاقة ودعم القطاعات الحيوية في الدولة كانت ممكنة بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة واستشرافها للمستقبل. وأثبتت هذه المرحلة أن قوة الأوطان تُبنى على مدى سنوات من العمل والإخلاص والتخطيط للمستقبل، وتجسدت هذه القوة في أبطال قواتنا المسلحة والدفاع المدني والشرطة ورجال الإطفاء وفِرق الاستجابة للطوارئ.

جهود الكوادر البشرية ودعم الاقتصاد الوطني

سلطت الاحتفالية الضوء على الدور المحوري للكوادر البشرية في نجاح أدنوك وقدرتها على مواصلة أداء مسؤولياتها. وقد أسهم موظفو الشركة في الحقول والمصافي والموانئ ومراكز التحكم ومختلف مواقع العمل في الحفاظ على استمرارية العمليات وإمدادات الطاقة خلال الظروف الاستثنائية التي شهدها العام. جاء ذلك ضمن جهد وطني متكامل ساهم في دعم استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية والخدمات الحيوية في الدولة.

كما أبرزت الاحتفالية أهمية الجاهزية والاستعداد للمستقبل، ومواصلة أدنوك الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتنمية الكفاءات الوطنية. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز مرونة وقدرة منظومة الطاقة على الاستجابة لمختلف المتغيرات، مع التأكيد على أهمية بناء القدرات داخل الدولة وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

برامج تعزيز المحتوى الوطني والفعاليات الثقافية

تواصل أدنوك دعم نمو القطاع الصناعي وسلاسل الإمداد المحلية من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني ومبادرة "اصنع مع أدنوك". يهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في توسيع القاعدة الصناعية والإنتاجية في الدولة وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية. وتضمن الحفل أوبريتاً وطنياً استعرض محطات بارزة من تاريخ دولة الإمارات وتطور أدنوك، إلى جانب مجموعة من الأغاني الوطنية التي قدمها حسين الجسمي وعيضة المنهالي وحمد العامري.

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وقدمت فرقة العيالة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة عروضاً فنية احتفاءً بقيم الاتحاد والولاء والانتماء، وبعزيمة أبناء الإمارات وإسهاماتهم في تقدم الوطن. وقد أسهمت هذه الفعاليات في تأكيد أن طاقة أدنوك وكوادرها كانت وستظل في خدمة الوطن وطموحاته، تماشياً مع شعار "رؤية قيادة وطاقة وطن".