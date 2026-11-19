أعلنت أدنوك للتوزيع عن توسيع علامة أدنوك فويجر في غانا وغيانا وميانمار، لتعزيز شبكة التوزيع العالمية وتحقيق هدف الوصول لـ 100 سوق بحلول 2030.

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع عن خطوة استراتيجية كبرى لتعزيز وجود علامتها التجارية " أدنوك فويجر" ل زيوت التشحيم في أسواق جديدة بالولايات المتحدة والقارة الأفريقية وقارة أمريكا الجنوبية وآسيا، وذلك من خلال إبرام شراكات توزيع جديدة مع شركاء محليين في غانا و غيانا و ميانمار ، وبذلك تعزز الشركة الانتشار العالمي لمحفظة منتجاتها المحلية وتثبّت أقدامها في أبرز الأسواق الدولية الواعدة.

وجرى الإعلان الرسمي عن هذا التوسع المثير خلال فعاليات مؤتمر شركاء زيوت التشحيم السنوي الخاص بشركة أدنوك للتوزيع، والذي عُقد في مدينة جاكرتا بإندونيسيا، وشارك فيه أكثر من 140 من الشركاء والموزعين الحاليين والمرتقبين من مختلف أنحاء العالم، في تجمع يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الشركة لاتفاقيات التوزيع العالمية.

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آليات التوسع العالمي وأهداف 2030

يأتي هذا التوسع الجديد ليشكل خطوة محورية في مسيرة شركة أدنوك فويجر الطموحة، التي تستهدف الوصول إلى حضور في 100 سوق عالمية بحلول عام 2030، انطلاقاً من وجودها الحالي الذي يشمل 54 سوقاً حول العالم، بما يدعم استراتيجية شركة أدنوك للتوزيع الهادفة إلى تعزيز نمو أعمالها الدولية.

كما يعكس هذا الإعلان المباشر عن الشراكات الجديدة الطلب المتزايد عالمياً على زيوت التشحيم الإماراتية عالية الجودة، والمكانة الرائدة التي تتمتع بها شركة أدنوك فويجر باعتبارها العلامة الأولى لزيوت التشحيم في دولة الإمارات، وهو ما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق الناشئة والمستهلكة.

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وتوفر شركة أدنوك للتوزيع منصة فعالة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية من خلال مؤتمراتها الدورية، حيث يتم تبادل رؤى الأسواق المحلية وإبراز قدرات العلامة التجارية واستكشاف فرص نمو جديدة في الأسواق العالمية، مما يؤكد التزام الشركة بتوسيع حضورها العالمي في قطاع زيوت التشحيم.

وتسعى الشركة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية، وبناء شراكات طويلة الأمد مع الموزعين، مما يضمن استدامة النمو ويوفر إطاراً عملياً لتحقيق أهداف التوسع المحددة في الوقت المتعارف عليه.

رؤية الإدارة التنفيذية للشبكة العالمية

وقال كلاس مانتل، المدير التنفيذي للعمليات في شركة أدنوك للتوزيع، إن توسع علامة أدنوك فويجر في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا يعكس الطلب المتنامي عالمياً على زيوت التشحيم الإماراتية عالية الجودة، كما يؤكد الدور المحوري لشركائنا في توسيع حضورنا العالمي في القطاع.

وأضاف كلاس مانتل أن من خلال شبكة شركائنا حول العالم نواصل توسيع نطاق وصول منتجات أدنوك فويجر إلى العملاء، والدخول إلى أسواق جديدة، وتعزيز حضورنا في الأسواق التي نعمل فيها اليوم، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد تحقق قيمة مشتركة.

وبيّن كلاس مانتل أن الشركة تركز على توفير فرص جديدة للنمو، وتسهم في إيصال منتجات أدنوك فويجر إلى شريحة أوسع من العملاء، مع مواصلة مسيرتنا نحو الوصول إلى 100 سوق حول العالم بحلول عام 2030، مما يعزز من ثقة المستثمرين والعملاء في جودة المنتجات.

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تنوع المحفظة الصناعية والجودة المعتمدة

تضم محفظة شركة أدنوك فويجر أكثر من 530 منتجاً مخصصاً لقطاعات المركبات والصناعة والقطاع البحري والتطبيقات المتخصصة، كما تحظى بأكثر من 220 اعتماد من الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية، بالإضافة إلى مجموعة من الشهادات الدولية المعروفة.

وتؤكد هذه الشهادات الدولية المعترف بها التزام شركة أدنوك فويجر بأعلى معايير الجودة والابتكار والأداء، مما يضمن تلبية احتياجات الأسواق المختلفة ومتطلباتها الفنية المعقدة، ويعزز من فرص النمو في القطاعات الصناعية الثقيلة.

وتعتمد شركة أدنوك فويجر في توسعها الدولي على نموذج نمو قائم على الشراكات، يجمع بين القدرات التصنيعية واللوجستية المتقدمة لشركة أدنوك للتوزيع وبين الخبرات المحلية للموزعين وعلاقاتهم مع العملاء، ومعرفتهم بالأسواق المحلية.

ويسهم هذا النهج الاستراتيجي في تسريع النمو، وتعزيز التعاون، وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء، بما في ذلك الاستفادة من فرص النمو الاستراتيجية في أبرز الأسواق المستهلكة لزيوت التشحيم، مما يضمن استدامة النجاح وتحقيق الأهداف المستقبلية.