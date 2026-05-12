أدنوك للغاز تحقق أرباحاً بقيمة 4 مليارات درهم في الربع الأول من 2026 وتكشف عن خطط نموها الاستراتيجية

أعلنت شركة أدنوك للغاز عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2026 بصافي دخل 4 مليارات درهم، مع استمرار التزامها بزيادة توزيعات الأرباح ودعم التصنيع المحلي في الإمارات رغم التحديات التشغيلية في مجمع حبشان والاضطرابات الملاحية.

كشفت شركة أدنوك للغاز بي إل سي عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، حيث أظهرت التقارير تحقيق صافي دخل بلغ 4 مليارات درهم، ما يعادل نحو 1.1 مليار دولار أمريكي.

تعكس هذه النتائج المتميزة مدى المرونة العالية التي يتمتع بها الأداء التشغيلي للشركة وقوة مركزها المالي في مواجهة التقلبات العالمية. وقد استطاعت الشركة من خلال استراتيجيات دقيقة في إدارة اللوجستيات والمخزون وسلاسل التوريد أن تلبي كافة احتياجات عملائها في السوق المحلي بكفاءة تامة، وهو ما ساهم بشكل فعال في تقليل التداعيات السلبية الناتجة عن الاضطرابات المستمرة التي شهدتها حركة التصدير العالمية.

وأكدت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز، أن النتائج المالية لهذه الفترة تأثرت بظروف خارجية استثنائية، إلا أن أولويات الشركة ظلت ثابتة ومتمثلة في حماية الكوادر البشرية والأصول المادية، مع ضمان استمرارية الإمدادات المحلية بشكل آمن ومستقر، مع الالتزام التام بالحفاظ على القيمة المضافة للمساهمين عبر نهج منضبط في التنفيذ الإداري والمالي. وشددت النعيمي على أن هذه النتائج هي تجسيد حقيقي لانضباط الشركة في إدارة التكاليف وقوة ميزانيتها العمومية التي تتيح لها المناورة في ظروف السوق المتقلبة.

وفي سياق متصل، أشارت القيادة التنفيذية للشركة إلى أنه رغم التحديات المرتبطة بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، إلا أن الأسس التشغيلية لأدنوك للغاز تظل راسخة وقوية. ويأتي هذا الاستقرار مدعوماً بالنمو المطرد في الطلب المحلي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والناتج عن التوسع الصناعي المتسارع الذي تشهده الدولة. كما يساهم إطار الإنتاج المتطور الذي تتبعه الشركة في تعزيز الثقة بالاستراتيجية طويلة الأمد والالتزام بسياسة توزيعات الأرباح.

ومن الناحية المالية، سجلت الشركة تدفقات نقدية حرة وصلت إلى 2.1 مليار درهم، أي ما يعادل 572 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت السيولة النقدية في الميزانية العمومية بنهاية الربع الأول 15.4 مليار درهم، ما يعادل 4.2 مليارات دولار أمريكي. هذا الموقف المالي القوي يمنح أدنوك للغاز القدرة على مواصلة الاستثمار الرأسمالي عبر مختلف دورات السوق، وهو ما يدعم تطلعاتها لتحقيق أرباح عام 2026، وتنفيذ خطتها لزيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% سنوياً حتى عام 2030.

وبناءً على ذلك، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 3.5 مليارات درهم، ومن المقرر صرفها في يونيو 2026، مما يؤكد التزام الشركة تجاه مساهميها. أما على صعيد الرؤية المستقبلية والنمو الاقتصادي، فإن أدنوك للغاز تواصل تعزيز مرونتها عبر نهج منضبط في تخصيص رأس المال، مع الحفاظ على طموحاتها بزيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة تتجاوز 40% خلال الفترة من 2023 إلى 2029.

وتنظر الشركة بإيجابية كبيرة نحو النمو الاقتصادي في الدولة، وهو ما يظهر جلياً في اتفاقية توريد المواد الخام الموقعة مع شركة تعزيز بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار منصة اصنع في الإمارات، استهدفت أدنوك ترسية مشروعات ضخمة بقيمة 200 مليار درهم لدعم التصنيع المحلي، مما يعزز من مكانة الشركة كأكبر مورد للطاقة في الدولة لتوليد الكهرباء وخدمة القطاع الصناعي المتنامي.

وفيما يتعلق بالتحديات التشغيلية الأخيرة، أوضحت الشركة وقوع حادثتين في مجمع حبشان في مطلع شهر أبريل الماضي، حيث تم تفعيل خطط الاستجابة للطوارئ فوراً لضمان سلامة الأفراد والمنشآت. وقد نجحت فرق العمليات في استعادة نحو 60% من الطاقة التشغيلية للمجمع في وقت قياسي، مع خطة طموحة لرفع هذه النسبة إلى 80% بنهاية عام 2026، والوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة بحلول عام 2027.

وتجري حالياً عملية تقييم فني شاملة لتحديد التأثيرات النهائية لهذه الحوادث في ظل التغيرات التي تطرأ على سلاسل التوريد العالمية، ومن المتوقع صدور النتائج النهائية لهذا التقييم قريباً





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أدنوك للغاز نتائج مالية طاقة الإمارات استثمارات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد.. كلاسيكو الدوري الإسبانيتتجه أنظار جماهير كرة القدم، مساء اليوم الأحد، 10 مايو 2026، صوب ملعب سبوتيفاي كامب نو،...

Read more »

«كهرباء الشارقة» تركّب 961 عمود إنارة في المدينةأنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال الربع الأول 2026، تركيب وتشغيل 961 عمود إنارة،...

Read more »

شرطة الشارقة تختتم مشاركتها في أسبوع المرور الخليجياختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة مشاركتها في فعاليات أسبوع المرور الخليجي 2026، الذي...

Read more »

موسم عيد الأضحى 2026 يغطي مجموعة متنوعة من الأفلام: أسد، 7 Dogs، قصة الإذمة، تحدٍ في ليلة عيد الزفافشهد موسم أفلام عيد الأضحى 2026 منافسة فنية قوية بين أربعة أعمال سينمائية متنوعة تجمع بين الأكشن والكوميديا والدراما والتشويق، فيما يُتوقع أن يكون من أقوى المواسم السينمائية في السنوات الأخيرة.

Read more »

ختام ناجح لبطولة دبي المفتوحة لأكاديميات السباحةاختُتمت بنجاح كبير منافسات «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات السباحة 2026»، التي نظمها مجلس...

Read more »

«أبوظبي الإسلامي» يشارك في «أسبوع المال»يُشارك مصرف أبوظبي الإسلامي في فعاليات أسبوع المال العالمي 2026، في إطار التزامه بتعزيز...

Read more »