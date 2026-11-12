أدنوك للإمداد والخدمات تحقق أرباحاً قياسية بنمو 321% في الربع الثالث

أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات عن نتائج مالية قياسية للربع الثالث من عام 2026، بنمو صافي الربح 321% وإيرادات بلغت 12.085 مليار درهم، مدعومة بطلب الشحن البحري القوي.

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2026، محققةً نمواً استثنائياً في الإيرادات والأرباح يعكس قوة الأداء التشغيلي والمالي للشركة. وسجلت الشركة خلال الربع الثالث من عام 2026 إيرادات بقيمة 12.085 مليار درهم تعادل 3.291 مليارات دولار، وهي زيادة سنوية حادة بلغت نسبتها 149%.

ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 187%

ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة بنسبة 187% على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى 3.996 مليارات درهم يعادل 1.088 مليار دولار. وواصل صافي الربح مساره الصاعد بنسبة قياسية بلغت 321% على أساس سنوي، حيث وصل إلى 3.258 مليارات درهم أي ما يعادل 887 مليون دولار.

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تقارير الربع الثالث تعكس قوة الطلب البحري

خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، سجلت أدنوك للإمداد والخدمات إيرادات بلغت 25.551 مليار درهم تعادل 6.957 مليارات دولار، بارتفاع سنوي قدره 82%. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال هذه الفترة بنسبة 128% لتصل إلى 9.413 مليارات درهم، مدعومة بالطلب القوي في أسواق الشحن البحري والقدرة على الاستجابة السريعة لتغيرات السوق.

استراتيجية النمو ورأس المال حتى عام 2030

حتى تاريخ 12 نوفمبر 2026، التزمت أدنوك للإمداد والخدمات بإنفاق رأسمالي بقيمة 7.0 مليارات دولار حتى عام 2030، بهدف تعزيز المكانة التنافسية والاستفادة من فرص النمو المستقبلية. وقد أوضح القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن أداء العام الحالي يجسد مدى صمود الشركة وقوة كوادرها البشرية، مع استمرار بحارتها وموظفيها في إيصال الطاقة من دولة الإمارات إلى مختلف أنحاء العالم.

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ارتفاع إيرادات الشحن البحري بنسبة 217%

فيما يخص قطاعات الأعمال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت إيرادات الشحن البحري بشكل كبير بنسبة 217% على أساس سنوي لتصل إلى 18.696 مليار درهم. كما قفزت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاع في هذا القطاع بنسبة 362% لتبلغ 7.433 مليارات درهم، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 846% ليصل إلى 6.498 مليار درهم.

انخفاض مؤقت للخدمات اللوجستية والاحتياطات المالية

سجل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة إيرادات بقيمة 5.821 مليارات درهم بانخفاض نسبته 19% على أساس سنوي، مما يعكس التراجع المخطط بعد استكمال مشروع جزيرة العميرة. وفي إطار توزيعات الأرباح، وافق مجلس إدارة أدنوك للإمداد والخدمات على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 313.3 مليون درهم على المساهمين، وفقاً لسياسة الشركة التي تهدف إلى زيادة تدريجية بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً حتى عام 2030.