أدلة قوية على وجود مجالات مغناطيسية لكواكب المشتري الحار

قياسات الرياح على سبعة كواكب خارج المجموعة الشمسية تكشف عن وجود مجالات مغناطيسية تؤثر على حركة أغلفتها الجوية، مما يقدم أدلة جديدة على دور هذه المجالات في تطور الكواكب.

توصل علماء الفلك إلى أقوى دليل حتى الآن على أن الكواكب الواقعة خارج منظومتنا الشمسية تمتلك مجالات مغناطيسية، مشابهة لتلك الموجودة على الأرض وخمسة كواكب أخرى في المجموعة الشمسية.

يعتمد هذا الاستنتاج على قياسات دقيقة لحركة وسرعة واتجاه الرياح في سبعة كواكب غازية كبيرة وحارة تعرف باسم 'المشتري الحار'. تم إجراء عمليات الرصد باستخدام تلسكوبات في تشيلي وهاواي، مما أتاح للعلماء فهمًا أعمق لهذه العوالم البعيدة. تتميز هذه الكواكب السبعة بأنها تدور على مسافات قريبة جدًا من نجومها الأم، بحيث يكون أحد جانبيها مواجهًا للنجم بشكل دائم والآخر في ظلام دائم، وهي حالة تعرف باسم 'التقييد المدّي'. تتراوح كتل هذه الكواكب بين كتلة المشتري وأكثر من ثلاثة أضعافها.

ونظرًا لقربها الشديد من نجومها، تصل درجات الحرارة على جوانبها المضيئة إلى آلاف الدرجات المئوية، مما يؤدي إلى تكون رياح عنيفة تهب من الجانب الحار إلى الجانب البارد بسرعات تصل إلى 25 ألف كيلومتر في الساعة. المفاجأة التي أذهلت العلماء هي أن هذه الرياح لا تتبع النمط المتوقع؛ فبدلاً من أن تكون أقوى في الكواكب الأكثر حرارة، كانت أضعف.

أوضحت عالمة الفلك جوليا سايدل من مختبر لاغرانج بفرنسا أن هذا التناقض يشير إلى وجود آلية غير معروفة تعمل على إبطاء حركة الغلاف الجوي، والاحتمال الأقوى هو وجود مجال مغناطيسي قوي يتفاعل مع الجسيمات المشحونة في الغلاف الجوي، مما يحد من سرعة الرياح. يعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو فهم كيفية تطور الكواكب عبر الزمن. فالمجالات المغناطيسية تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على الغلاف الجوي للكوكب، كما هو الحال على الأرض التي تحميها درعها المغناطيسي من الرياح الشمسية.

في المقابل، فقد المريخ مجاله المغناطيسي قبل مليارات السنين مما أدى إلى فقدان معظم غلافه الجوي وتحوله إلى صحراء جافة. وتشير بيبيانا برينوث من المرصد الأوروبي الجنوبي إلى أن المجالات المغناطيسية قد لا تكون شرطًا مباشرًا للحياة، لكنها تساهم في استقرار الظروف السطحية وتطور الكوكب على المدى الطويل. على الرغم من أن كواكب المشتري الحار غير صالحة للحياة بسبب درجات حرارتها المرتفعة، فإن هذه النتائج تعزز أهمية المجالات المغناطيسية في دراسة قابلية السكن على الكواكب الصخرية.

وتفتح الباب أمام استخدام قياسات الرياح كأداة غير مباشرة للكشف عن المجالات المغناطيسية على كواكب أخرى، مما قد يساعد في تحديد أي منها قد يكون صالحًا للحياة في المستقبل. وقد تم نشر الدراسة في مجلة 'نيتشر أسترونومي' العلمية المرموقة





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