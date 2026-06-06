أداء دبلوماسيين إماراتيين جدد اليمين القانونية أمام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

شهدت وزارة الخارجية الإماراتية في أبوظبي مراسم أداء اليمين القانونية لدفعة جديدة من الدبلوماسيين، حيث حضرها عدد من كبار المسؤولين بالدولة. وضمّت الدفعة 29 دبلوماسياً ودبلوماسية، وقدّم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التهنئئة لهم، متمنياً لهم النجاح والتميز في مهامهم. وأكد سموه ثقته في الكفاءات الوطنية الشابة، مشيراً إلى الدور المهم الذي سيلعبونه في تعزيز السمعة المتميزة للدولة عالمياً، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق. من جهتهم، أعرب الدبلوماسيون الجدد عن اعتزازهم بالانضمام إلى السلك الدبلوماسي، مؤكدين حرصهم على خدمة أهداف الدولة وتيع رسالة الإمارات في التسامح والتعايش والسلام.

أدت دفعة جديدة من الدبلوماسيين اليمين القانونية أمام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

حضر المراسم عدد من المسؤولين منهم نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وخليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، ولانا زكي نسيبه، وزيرة دولة، وسعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وعمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وسلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسالم بن غافان الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية، وم. عبدالله محمد البلوكي، وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات المساندة، وفيصل لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية، وسيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمسؤولين بالوزارة.

وعقب أداء اليمين، هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الدبلوماسيين الجدد البالغ عددهم تسعة وعشرين دبلوماسياً ودبلوماسية، متمنياً لهم النجاح والتميز في أداء مهامهم ومسؤولياتهم المقبلة. وأعرب سموه عن ثقته في الكفاءات الوطنية الشابة المنضمة حديثاً إلى السلك الدبلوماسي، مؤكداً أهمية الدور الذي يضطلعون به في تعزيز السمعة المتميزة للدولة عالمياً وتعزيز حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً وداعماً للاستقرار والتنمية.

من جانبهم، أعرب الدبلوماسيون الجدد عن بالغ اعتزازهم بالالتحاق بالعمل في وزارة الخارجية، مؤكدين حرصهم على مواصلة المسيرة الدبلوماسية الرائدة لدولة الإمارات بكل تفان وإخلاص. وأكدوا استفادتهم من الفرص التي تتيحها لهم مهامهم الجديدة بما يمكنهم من أداء واجباتهم بكفاءة عالية وتحقيق تطلعات الدولة وأهدافها المستقبلية، إلى جانب التعريف برسالة الإمارات وقيمها الإنسانية الداعية إلى التسامح والتعايش والسلام





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دبلوماسيون إماراتيون أداء اليمين القانونية وزارة الخارجية الإماراتية عبدالله بن زايد آل نهيان مسؤولون إماراتيون

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

إعدام 29 ألف دجاجة في هولندا بسبب إنفلونزا الطيورأعلنت الحكومة الهولندية، اليوم، أنها ستعدم 29 ألف دجاجة أخرى في مزرعة شمالي البلاد.

Read more »

رصد 29 زلزالاً في سوريا خلال 24 ساعة | صحيفة الخليجرصد المركز الوطني للزلازل في سوريا، 29 زلزالاً خلال 24 ساعة.

Read more »

مواعيد مباريات اليوم 29 إبريل 2023 والقنوات الناقلة | صحيفة الخليجمواعيد مباريات اليوم 29 إبريل 2023 والقنوات الناقلة صحيفة_الخليج الخليج_الرياضي

Read more »

AD Sports - الأخبار - مهرجان أبوظبي ...مصطفى الديب (أبوظبي)تنطلق في الخامسة مساء اليوم النسخة 29، من منا ...

Read more »

- الأخبار - «صدارة ثنائية ... مصطفى الديب (أبوظبي) تواصل «النسخة 29» من مهرج ...

Read more »

انطلاق انتخابات مجلس الشورى العماني إلكترونيا عبر تطبيق 'أنتخب'مسقط في 29 أكتوبر / وام / بدأ الناخبون العمانيون صباح اليوم الأحد 29 أكتوبر الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس الشورى العماني للفترة العاشرة، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني 'أنتخب'.

Read more »