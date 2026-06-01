أداء متباين لأسواق الخليج في مايو 2026.. دبي الأقل من حيث مضاعف الربحية

أسواق الأوراق المالية الخليجية في شهر مايو 2026، حيث أظهرت البيانات تراجعات في معظم الأسواق نتيجة ضغوط جيوسياسية وعمليات جني أرباح، بينما سجلت أسواق دبي والبحرين وقطر أداءً إيجابياً طفيفاً أو ثابتاً إلى الشهر السابق.

شهدت أسواق المال الخليجية خلال شهر مايو 2026 أداءً متبايناً، حيث حافظ سوق دبي على موقعه المتقدم من حيث قيمة مضاعف ربحية السوق (PE Ratio) مسجلاً 9.1 مرة، مما يجعله الأدنى على مستوى المنطقة.

وقد بلغ متوسط مضاعف الربحية لأسواق الخليج مجتمعة 16.3 مرة، بينما سجلت أسواق مسقط والكويت والبحرين وقطر نسباً قريبة من هذا المعدل، في حين كانت نسبة السوق السعودية 17.1 مرة، وسوق أبوظبي 19.2 مرة، وفقاً لتقرير صادر عن "كامكو إنفست". وبدأ سوق الكويت الشهر بتداولات هابطة طفيفة، حيث أنهى مؤشره العام الشهر عند مستوى 8,815.1 نقطة، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.5%.

كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.8%، في المقابل سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي مكاسب شهرية بلغت 2.9% و1.1% على التوالي. ومع ذلك، لا يزال الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه سلبياً بالنسبة للمؤشر العام والسوق الأول، حيث تراجع كل منهما بنسبة 1% و2% على التوالي. على الجانب الآخر، تأثر المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تاسي) بضعف المعنويات نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية، لينهي الشهر عند 11,077.9 نقطة، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 1%.

وكان المؤشر قد حقق的最高 إغلاق في 3 مايو عند 11,192.84 نقطة قبل أن يبدأ بالتراجع. كما تخلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام عن جزء من مكاسب أبريل، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.8% ليصل إلى 9,701.92 نقطة. بينما سجل سوق دبي المالي تراجعاً هامشياً بنسبة 0.1% ليغلق عند 5,757.5 نقطة، بعد مكاسب قوية في أبريل بلغت 6.1%، وواجه السوق ضغوطاً بسبب عدم الاستقرار الإقليمي، مع تراجع خمسة من أصل ثمانية مؤشرات قطاعية.

من ناحية أخرى، سجل سوق البحرين ارتفاعاً شهرياً بلغ 0.4%-population第二位 على التوالي-ليغلق عند 1,979.1 نقطة. بينما شهد سوق مسقط تراجعاً حاداً بنسبة 7.3%، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت أحد عشر شهراً متتالياً، حيث أغلق مؤشره عند 7,757.2 نقطة، ويعزى ذلك أساساً إلى عمليات جني الأرباح. في المقابل، حققت بورصة قطر مكاسب هامشية for the second consecutive month, حيث ارتفع مؤشر بورصة قطر 20 بنسبة 0.6% ليصل إلى 10,555.0 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.8%.

وواجه السوق ضغوطاً بيعية في منتصف الشهر تراجع على إثرها إلى 10,372.10 نقطة، لكنه تعافى لاحقاً بدعم من أداء قطاعي البنوك والصناعة





أسواق المال الخليجية مضاعف الربحية بورصة دبي تاسي السعودي بورصة قطر أداء الأسواق مايو 2026

