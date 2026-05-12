أحمد النشيط يشارك في النسخة العربية من فيلم الرسوم المتحركة الجديد "Son of Spider-Man" من إنتاج "Sony Animation" العالمية

عضو في مقر المؤثرين يشارك في النسخة العربية من فيلم للرسوم المتحركة من إنتاج"سوني إنيميشن" العالمية شارك صانع المحتوى أحمد النشيط أحد أعضاء مقر المؤثرين أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" في النسخة العربية من فيلم الرسوم المتحركة الجديد " الذي أنتجته الشركة العالمية "سوني إنيميشن" حيث تم اختياره لأداء صوت شخصية "فرانك (فرج)" في خطوة تعزز مساهمة صناع المحتوى من العالم العربي والشرق الأوسط في رواية القصص العالمية.

في صالات السينما بالمنطقة في 23 أبريل وقد استضافت دبي العرض الرسمي الأول للفيلم باللغة العربية بحضور نخبة من صناع المحتوى والمؤثرين والإعلاميين ما يشكل علامة فارقة في مسيرة صناع المحتوى العرب. وتعكس هذه الخطوة الدور المحوري الذي يلعبه مقر المؤثرين في تمكين صناع المحتوى المبدعين وترسيخ مكانته كمنصة لانطلاقتهم من المنطقة إلى العالمية.

ويعتبر "مقر المؤثرين" حاضنة عالمية لرواد صناعة المحتوى والمؤثرين واقتصاد المحتوى من مختلف أنحاء العالم يساهم في تمكين صناع المحتوى من توسيع نطاق تأثيرهم وتطوير مهاراتهم ونجاح تجاربهم ويوفر لأعضائه ورش عمل وبرامج تدريب سنوية خاصة تناسب احتياجاتهم على أيدي خبراء ومؤثرين مبدعين وقادة بارزين من أهم الشركات والمنصات العالمية. يستهدف "مقر المؤثرين" استقطاب واحتضان المؤثرين وصناّع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي وصناع المحتوى الصوتي (البودكاست) والعاملين في الفنون البصرية إضافةً إلى شركات الإعلان والتسويق والعلامات التجارية وإنتاج الوسائط والموسيقى والفنون واستوديوهات الرسوم المتحركة والعلامات التجارية للأزياء وأنماط الحياة.

يسلط اختيار أحمد النشيط لأداء صوت شخصية "فرانك (فرج)" في النسخة العربية من فيلم الرسوم المتحركة الجديد " الضوء على الفرص التي يمكن أن تتاح أمام صناع المحتوى والمؤثرين في المنطقة ليكونوا جزءاً أساسياً من صناعة الترفيه العالمية يتطلع أحمد النشيط إلى أن تفتح هذه المحطة الباب أمامه للمشاركة في المزيد من الفعاليات ومن بينها حلمه القديم بأداء صوت شخصية سبايدر مان في المستقبل. وأحمد النشيط عضو في مقر المؤثرين واشتهر بأعماله عبر قناته على اليوتيوب ومحطات التلفزيون ومحتوى الألعاب الإلكترونية والأداء الصوتي وقد تعاون مع كبرى العلامات التجارية العالمية بما في ذل





