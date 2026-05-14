أحمد الطنيجي يكشف استراتيجية الوصل للعودة إلى القمة ويعلن استمرار روي فيتوريا

رئيس شركة الوصل أحمد الطنيجي يتحدث عن المشروع الفني للنادي، ويعتذر للجماهير عن نتائج الموسم، مؤكدا على أهمية الاستقرار الفني واستمرار المدرب روي فيتوريا لبناء فريق منافس.

أكد السيد أحمد الطنيجي ، رئيس شركة الوصل ل كرة القدم ، أن النادي يتبنى حاليا رؤية استراتيجية متكاملة ومشروعا فنيا واضح المعالم، يهدف في جوهره إلى إعادة الإمبراطور إلى مكانته الطبيعية والمستحقة ضمن صفوف أندية النخبة في كرة القدم الإماراتية.

وأوضح الطنيجي أن المرحلة الراهنة التي يمر بها الفريق تتطلب صبرا كبيرا وقدرا عاليا من الاستقرار الإداري والفني، مشيرا إلى أن العمل التراكمي هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق نتائج مستدامة وتطوير الأداء على المدى الطويل. وبالرغم من نجاح الفريق في حسم المركز الثالث رسميا بعد انتصاره الثمين على نادي الجزيرة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين، إلا أن الطنيجي كشف عن عدم رضا شركة الكرة عن الحصيلة النهائية للموسم، معتبرا أن سقف الطموحات كان أعلى من ذلك بكثير، وأن المركز الثالث هو مجرد خطوة في طريق العودة للمنافسة الشرسة على الألقاب.

وفي حديثه المفصل، وجه الطنيجي الشكر والتقدير لكافة عناصر المنظومة من لاعبين وأجهزة إدارية وفنية، مثمنا الجهود التي بُذلت طوال الموسم. وأشار إلى أن الجولات الثلاث أو الأربع الأخيرة شهدت تحسنا ملحوظا في مستوى الفريق، وهو ما يعكس بداية جني ثمار العمل الجاد، وإن كان هذا المستوى لم يصل بعد إلى الصورة المثالية التي يطمح إليها الجميع.

وأقر الطنيجي بضرورة الواقعية في تقييم الأداء، حيث كانت هناك مباريات قدم فيها الوصل كرة قدم جميلة وأداء قويا لكنها لم تترجم إلى نقاط، مؤكدا أن الإدارة تدرك تماما حجم الضغوط وتطلعات الجماهير العريضة. واعتذر الطنيجي بشكل صريح لجماهير النادي الوفية عن عدم تحقيق كافة الأهداف المرجوة هذا الموسم، لكنه طمأنهم بأن هناك بناءا حقيقيا يتم العمل عليه بهدوء وتدرج، وأن الفريق بدأ بالفعل في تكوين عمود فقري صلب من اللاعبين الذين سيشكلون نواة النجاح في المواسم المقبلة، مما يجعل التفاؤل بالموسم القادم مبررا ومبنيا على أسس فنية متينة.

وعلى صعيد الملف الفني والإداري، تحدث الطنيجي بشفافية عالية عن القرارات السابقة، مقرا بأن هناك نوعا من التعجل في اتخاذ قرار الاستغناء عن المدرب البرتغالي لويس كاسترو، وتحمل المسؤولية الشخصية عن هذا القرار. وأوضح أن استقرار الجهاز الفني يعد حجر الزاوية في أي نجاح رياضي، مشيرا إلى أن تغيير ثلاثة مدربين خلال موسم واحد خلق حالة من عدم الثبات في الأداء نتيجة اختلاف المدارس التدريبية والأفكار التكتيكية التي كان على اللاعبين التأقلم معها بشكل متكرر.

وبناءً على هذه التجربة، أعلن الطنيجي أن المدرب روي فيتوريا سيستمر في قيادة الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك لمنحه الفرصة الكاملة لتطبيق رؤيته الفنية وتطوير أداء اللاعبين دون ضغوط التغيير السريع، مؤكدا أن الاستمرارية هي الحل الأمثل لخلق هوية واضحة للفريق داخل المستطيل الأخضر. أما فيما يخص تدعيمات الموسم المقبل، فقد شدد الطنيجي على أن النادي لن يتسرع في إبرام التعاقدات، بل سيعتمد منهجية التقييم الهادئ للاحتياجات الفعلية.

وأوضح أن التدعيمات ستكون محدودة ومركزة، حيث يهدف النادي إلى جلب عناصر تخدم المشروع الفني وليس مجرد التعاقد لسد خانات أو لإرضاء الرأي العام. وأشار إلى أن استحقاقات كبرى مثل كأس العالم ستؤثر على سوق الانتقالات وتكشف عن الخيارات المتاحة، وهو ما يجعل التريث في اتخاذ القرارات أمرا منطقيا.

كما تطرق إلى قيمة اللاعب فابيو ليما، واصفا إياه بالعنصر المؤثر واللاعب الذي يمتلك مكانة خاصة لدى الإدارة والجماهير، مؤكدا أن دوره حاسم في اللحظات المفصلية سواء بدأ أساسيا أو شارك كبديل. واختتم الطنيجي حديثه بالتأكيد على أن العلاقة الوطيدة مع الجمهور هي الوقود الذي يدفع النادي للأمام، واعدا إياهم بأن الموسم المقبل سيشهد وصلا مختلفا، أكثر قوة وجاهزية، وقادرا على استعادة بريقه المعهود في الملاعب الإماراتية والآسيوية





