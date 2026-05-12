أحمد الطنيجي ينتقد نتائج الفريق ويؤكد استمرار روي فيتوريا حتى نهاية الموسم المقبل، ويؤكد اهتمام الإدارة بالتعاقدات الجديدة

استغرب أحمد الطنيجي من غياب النتائج المرجوة عنvereniging Zwolle خلال الموسم الحالي، وأشار إلى أن الطموحات كانت أكبر من النتائج التي تحققها الفريق. وأكد استمرار روي فيتوريا في مهمته مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، وذكر أن الإدارة تحظى باهتمام كبير بالعمل على إبرام صفقات قوية قبل انطلاق الموسم المقبل.

اعتذر أحمد الطنيجي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الوصل، لجماهير النادي، مؤكداً أن الفريق لم يحقق النتائج التي كانت تتطلع إليها الإدارة والجماهير خلال الموسم الحالي، في إشارة إلى أن الطموحات كانت أكبر مما تحقق على أرض الواقع.

وقال الطنيجي إن إدارة الوصل كانت تدرك منذ البداية أن التتويج بلقب الدوري صعب، لذلك تم وضع بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة هدفاً رئيسياً للفريق، لكن الفريق ودع البطولة من المباراة الأولى، ولم يحالفه التوفيق أيضاً في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليفقد فرصة المنافسة على اللقبين.

وأضاف رئيس شركة كرة القدم بنادي الوصل أن النادي يعمل حالياً على مشروع بناء فريق قادر على تحقيق نتائج أفضل مستقبلاً، معترفاً بأن تغيير ثلاثة مدربين خلال الموسم أثر بشكل واضح على استقرار الفريق ومستواه الفني ونتائجه، وذكر استمرار المدرب البرتغالي روي فيتوريا في مهمته مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، مشيراً إلى أن الإدارة تثق في قدرته على قيادة الوصل بصورة أفضل خلال المرحلة القادمة، خصوصاً بعد التحسن الذي ظهر على أداء الفريق في المباريات الأخيرة.

وأشار الطنيجي إلى أن إعلان التعاقدات الجديدة مازال مبكراً، خاصة مع وجود فترة زمنية طويلة تسبق انطلاق الموسم المقبل تتخللها بطولة كأس العالم، لكنه أكد في الوقت نفسه أن ملف التعاقدات يحظى باهتمام كبير من الإدارة، والعمل جارٍ من أجل إبرام صفقات قوية تشكل إضافة حقيقية للفريق





