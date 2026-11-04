أحمد سعد يفتتح موسم القرية العالمية بحفلة غنائية ضخمة

النجم المصري أحمد سعد يستضيفه القرية العالمية يوم 13 نوفمبر لإحياء حفل موسيقي ضمن الموسم الـ31، مع شراكة روتانا والعربية 99.

أعلنت إدارة القرية العالمية عن تأكيد استضافة النجم المصري أحمد سعد لإحياء أولى حفلاتها الغنائية الرسمية لهذا الموسم الجديد. سيُقام هذا الحدث الفني الكبير على المسرح الرئيسي للوجهة الترفيهية في دبي، حيث يلتقي الجمهور بالنجم المصري خلال أمسية موسيقية حافلة بالطرب والإثارة. تم تحديد موعد الحفل ليوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر الجاري، على أن تبدأ العروض الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

تفاصيل الحفل وشركاء الإنتاج الفني

يأتي تنظيم هذه الحفلة الكبرى من خلال إنتاج شركة روتانا الإعلامية العملاقة، التي تُعدّ من أبرز الشركات المنتجة للمحتوى الموسيقي في المنطقة. كما تعلن إذاعة العربية 99 عن كونها الشريك الإذاعي الرسمي للحفل، مما يعكس حجم الأهمية الإعلامية الممنوحة لهذا الحدث الثقافي. يعمل الشركاء بشكل متكامل لضمان تقديم تجربة بصرية وصوتية عالية الجودة تليق بمكانة الضيف المميز وحضوره الجماهيري الواسع.

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يهدف هذا التعاون الاستراتيجي بين المنصة الترفيهية الكبرى وكيانات إعلامية مرموقة إلى رفع مستوى المعايير الفنية المقدمة للزوار. تعمل الخطط المحددة على دمج العناصر البصرية الحديثة مع التراث الغنائي العربي، مما يخلق بيئة جاذبة للفنانين والجمهور على حد سواء. تسعى الإدارة لتحقيق أعلى مستويات الرضا من خلال توفير أجواء احتفالية تتناسب مع توقعات عشاق الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة.

مسيرة أحمد سعد الفنية وتأثيره الثقافي

يُصنف أحمد سعد كأحد أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، حيث جمع بين الصوت القوي والحضور المسرحي المتميز طوال مسيرته. يتميز أسلوبه الفني بالقدرة على دمج الموسيقى الشعبية المصرية الأصيلة مع الأغاني العربية العصرية، مما منح إبداعاته صدىً واسعاً عبر الزمن. استطاع الفنان حجز مكانة بارزة على الساحة الغنائية بفضل تطوره المستمر وتجاوبه الذكي مع متغيرات الذائقة الفنية لدى الجمهور.

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على مدار أكثر من عقدين من الزمان، ازدادت شعبية أحمد سعد بشكل ملحوظ، خاصة في السنوات الأخيرة بفضل سلسلة من الأغاني التي حققت نجاحاً تجارياً وإبداعياً كبيراً. من بين أبرز الأعمال التي عززت حضوره "وسّع وسّع" و"اختياراتي" و"إيه اليوم الحلو ده"، والتي لا تزال محبوبة لدى ملايين المستمعين. ساهمت هذه الهيتات في ترسيخ اسمه كواحد من أهم الوجوه الفنية التي تلامس مشاعر الجمهور وتناسب مختلف الأجيال.

لم تقتصر إنجازات أحمد سعد على عالم الغناء فحسب، بل امتدت بنجاح إلى عالم التلفزيون من خلال مشاركته كعضو في لجنة تدريب المواهب ببرنامج "ذا فويس: أحلى صوت". ساهم دوره في البرنامج في تعزيز حضوره في المشهد الفني والترفيهي العربي، واكتسابه خبرة واسعة في اكتشاف الأصوات الجديدة وتوجيهها. هذا التنوع في المسارات المهنية أضاف بعداً إنسانياً وفنياً عميقاً لشخصيته العامة، وجعله قدوة للكثير من الفنانين الطموحين.

التجربة الترفيهية وتأثير الحفل على الزوار

يستمتع ضيوف القرية العالمية بهذه الأمسية المميزة التي تجمع بين أشهر أغاني أحمد سعد وأجواء موسيقية تدعو للتفاعل والغناء الجماعي. توفر الحفلة تجربة ترفيهية لا تُنسى تعتمد على طاقة الفنان العالية وقدرته الفائقة على ربط الجمهور بالموسيقى والألحان. ينتظر الحضور لحظة الاحتفال المشترك الذي يجمع عشاق الموسيقى في مساحة واحدة مليئة باللحظات الجميلة والذكريات الدائمة.

تندرج هذه الحفلة ضمن البرنامج الترفيهي الحافل والموسع للموسم الحادي والثلاثين للقرية العالمية، والذي يعدّ الأكبر من نوعه في المنطقة. يضم هذا الموسم أكثر من 40 ألف عرض وفعالية متنوعة تمتد على مدار العام، لتلبية شغف الزوار بأنشطة ترفيهية وثقافية مختلفة. يتطلع الجمهور للإعلان قريباً عن قائمة إضافية من النجوم والفنانين والعروض الحية المميزة التي ستكمل مسيرة هذا الموسم المميز.

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تشجع الفعاليات المستمرة والزوار على تكرار زيارة القرية العالمية للاستمتاع بأوقات ممتعة برفقة العائلة والأصدقاء في بيئة آمنة ومريحة. يُمكن حضور الحفلة دون أي رسوم إضافية أو تكاليف منفصلة، إذ أنها مشمولة بالكامل ضمن سعر تذكرة الدخول الأساسية إلى القرية العالمية. تتاح التذاكر بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوجهة وتطبيقها الذكي المتوفر للهواتف، بالإضافة إلى شبابيك بيع التذاكر الموجودة عند البوابات الرئيسية.