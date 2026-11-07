أحمد هارون يعلن التفاوض نهائياً للحرب.. مخاوف من نفوذ الإخوان والجيش

عودة أحمد هارون للمشهد الإعلامي تثير جدلاً حول دور الإخوان وتفاوض البرهان، بينما يطالب الائتلافات السياسية باعتقاله لضمان العدالة.

عاد أحمد هارون ، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، إلى وسط المشهد الإعلامي السوداني بعد غياب استمر نحو سبع سنوات منذ سقوط نظام عمر البشير. جاء هذا الظهور الإعلامي المطوّل ليعيد فتح ملف العلاقة بين تنظيم الإخوان وقيادة الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ، ويبحث في مستقبل نفوذ رموز النظام السابق في السودان. أثار اللقاء جدلاً واسعاً لم يقتصر على استعادة هارون لحضوره الشخصي، بل امتد ليشمل رسائل صريحة بشأن التفاوض لإنهاء الحرب ودور الجيش في الحياة السياسية.

هارون يؤكد ضرورة التفاوض لنهاية الحرب

أكد أحمد هارون في حديثه أن الحروب تنتهي بالتفاوض، مشيراً إلى أن موازين القوى على الأرض تؤثر بشكل مباشر في نتائج أي مفاوضات سياسية. يحمل هذا الموقف دلالة لافتة في ظل الخطاب الذي ارتبط لدى بعض أنصار استمرار الحرب برفض التفاوض وتصويره كتنازل. يبدو أن هذه الرسالة تستهدف مخاطبة الخارج بشأن استعداد التيار الذي يمثله هارون للتعامل مع الحل السياسي، كما تحمل أبعاداً داخلية تتعلق بالخلافات بين تيارات الإخوان حول استمرار الحرب وشروط إنهاؤها.

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يطرح هذا الموقف احتمال وجود محاولة لإعادة ترتيب مواقع التيارات السياسية داخل معسكر الحراك، وتقديم قيادات أكثر استعداداً للتفاوض باعتبارها مؤهلة للتعامل مع المرحلة المقبلة. يتزامن ذلك مع تزايد المؤشرات على أن التسوية السياسية ستصبح جزءاً أساسياً من مسار إنهاء الحرب. وتأتي هذه التصريحات في توقيت حساس تتزايد فيه الضغوط لإنهاء النزاع، وتتباين فيه المواقف داخل المعسكر المؤيد للقتال بشأن شروط التسوية.

حدود سلطة البرهان وعلاقة الإخوان بالجيش

أعاد ظهور هارون إلى الواجهة السؤال الجوهري حول حدود سلطة عبد الفتاح البرهان على قيادات الإخوان، ومدى استقلال القرار العسكري عن نفوذ التنظيمات السياسية. خروج رئيس المؤتمر الوطني المحلول إلى منبر إعلامي علني، بينما هو مطلوب دولياً ومحلياً في قضايا جنائية، يثير تساؤلات بشأن مساحة الحركة المتاحة لقيادات النظام السابق. يطرح هذا الحدث احتمال وجود تقاطع مصالح بين الجيش وقيادة الإخوان، خصوصاٌ بشأن مستقبل السلطة ودور الجيش في إدارة الدولة.

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وتزداد أهمية هذا الجانب مع ما نُقل عن هارون بشأن خصوصية السودان ودور القوات المسلحة في الحياة السياسية. فُهم من تصوره الإبقاء على دور مؤثر للجيش في اختيار القيادة السياسية، مع منح المدنيين أدواراً في البرلمان والجهاز التنفيذي. يثير هذا الطرح مخاوف من إعادة إنتاج نظام يحتفظ فيه العسكريون بمركز القرار، بينما تتحرك المؤسسات المدنية ضمن حدود السلطة العسكرية، مما قد يفتح الباب أمام استمرار نفوذ القوى المتحالفة معها.

الوضع القانوني ونداءات الاعتقال الدولي

لا تنفصل الدلالات السياسية للقاء عن الوضع القانوني لمحمد أحمد هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة توقيف صادرة عام 2007. صدرت المذكرة على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. كان هارون من بين المحتجزين في سجن كوبر عقب سقوط نظام البشير، قبل أن يصبح وضعه موضع تساؤلات بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023. يعيد ظهوره العلني ملف العدالة إلى الواجهة، ويطرح أسئلة بشأن موقف السلطات القائمة من تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة به.

كما يعكس اللقاء استمرار المواجهة السياسية بين رموز النظام السابق والقوى التي قادت ثورة ديسمبر، ويكشف أن التحالفات التي نشأت خلال الحرب لم تنه الخلافات التاريخية بين الأطراف المتحالفة عسكرياً. يبرز هذا الجانب مستقبل قيادات النظام السابق ودورهم المحتمل في أي تسوية سياسية مقبلة، مما يضعف من شرعية أي انتقال مدني كامل إذا تم تجاهل المساءلة.

مواقف الأحزاب السياسية من الظهور الإعلامي

اعتبر خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بتحالف صمود، أن ظهور هارون يكشف استمرار مشروع الإخوان السياسي وعداءهم لثورة ديسمبر. رأى أن حديثه عن التفاوض يمثل محاولة لإعادة تقديم التيار الذي يمثله هارون باعتباره مستعداً للحل السياسي. كما انتقد تصوره لدور الجيش في الحكم، محذراً من مخاطر إعادة إنتاج نظام سلطوي تحت مظلة المؤسسة العسكرية.

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من جهته، أصدر حزب التجمع الاتحادي بياناً حاداً قال فيه إن ظهور هارون يكشف مساحة الحرية التي تتحرك فيها قيادات النظام السابق لإعادة تنظيم صفوفها واستعادة السلطة. طالب الحزب سلطات الأمر الواقع بالقبض على هارون وإيداعه السجن، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وأكد أن هذا الظهور يبرهن على استمرار الخطر الذي تمثله رموز النظام السابق على stability البلاد.

في المقابل، اعتبر مصباح أحمد، مدير الإعلام بحزب الأمة القومي، أن ظهور هارون للعلن تحت حماية السلطة القائمة أسقط محاولات إنكار علاقة الإخوان بالحرب ونفوذهم داخل المؤسسة العسكرية. رأى أن اللقاء أعاد تسليط الضوء على مساعي الإخوان المحتملة لاستعادة التحكم في الدولة عبر بوابة الحرب. يوضح هذا التباين في المواقف أن الظهور الإعلامي ليس حدثاً منعزلاً، بل جزء من معركة سياسية أوسع تحدد شكل السودان في المرحلة القادمة.

باختصار، لم يكن ظهور أحمد هارون مجرد عودة لقيادي غاب عن المشهد، بل أعاد فتح ملفات نفوذ الإخوان داخل الجيش وعلاقتهم بالبرهان. يبدو الإخوان معنيين بتأمين موقع لهم في مستقبل السودان، سواء عبر نفوذهم داخل مؤسسات الدولة أو من خلال حضور سياسي مباشر. سيظل الاختبار الحقيقي لعلاقة البرهان بالإخوان في مدى استقلال القرار العسكري وموقف القيادة من عودة رموز النظام السابق.