أجيري ينتقد أداء المكسيك رغم الفوز على جنوب أفريقيا في افتتاحية المونديال

انتقد خافيير أجيري، مدرب منتخب المكسيك، أداء فريقه بعد الفوز 2-0 على جنوب أفريقيا في افتتاحية كأس العالم، مشيراً إلى قلة الطموح في الشوط الأول. وأشاد براؤول خيمينيز الذي سجل هدفاً بعد فقدان والده.

انتقد خافيير أجيري ، المدير الفني للمنتخب المكسيك ي، أداء فريقه بشكل لافت رغم تحقيقهم فوزاً ثميناً بنتيجة 2-0 على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم ، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا و المكسيك .

أقيمت المباراة على ملعب أزتيكا التاريخي في مكسيكو سيتي، وسط حضور جماهيري غفير. وحصل المنتخب المكسيكي على أول ثلاث نقاط له في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي التشيك وكوريا الجنوبية، مما يعزز فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية. وشهدت المباراة سيطرة مكسيكية نسبية على مجريات اللعب، لكن الأداء لم يرقَ إلى مستوى تطلعات المدرب المخضرم. وقال أجيري في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لم يعجبني الشوط الأول على الإطلاق.

افتقرنا إلى الطموح والحماس، وكان بإمكاننا تقديم أداء أفضل بكثير، خاصة في ظل النقص العددي الذي عانى منه المنتخب الجنوب أفريقي بعد طرد أحد لاعبيه في الدقيقة 38. كان يجب أن نستغل هذا الموقف لصالحنا ونسجل المزيد من الأهداف، لكننا تراخينا بشكل غير مقبول.

" وأضاف: "الفوز والحفاظ على نظافة الشباك أمر جيد، لكن لا يمكننا الاعتماد على ذلك فقط. علينا تحسين أدائنا في المباريات المقبلة.

" وتطرق أجيري بالحديث عن المهاجم راؤول خيمينيز الذي سجل الهدف الثاني للمكسيك في الدقيقة 68، بعد متابعته لعرضية من روبرتو ألفارادو. وقال المدرب بتأثر: "لقد فقد راؤول والده مؤخراً، وكان ذلك بمثابة صدمة كبيرة له. لكنه أصر على المشاركة في المونديال وقدم أداء رائعاً. هذا الفوز يهديه لوالده.

" وأضاف: "خيمينيز شاب طيب وموهوب، وقد جدد عقده مؤخراً مع وولفرهامبتون الإنجليزي. قال لي إن هذه ستكون بطولة كأس العالم الخاصة به، وأنا سعيد جداً لأجله، فهو يستحق كل النجاح.

" وتجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس العالم لهذا العام تشهد مشاركة 48 منتخباً لأول مرة في التاريخ، موزعين على 12 مجموعة، يتأهل منها أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المكسيكي في مباراته القادمة مع نظيره التشيكي، في مواجهة مرتقبة قد تحدد مسيرة الفريق في البطولة. ويطمح الجمهور المكسيكي إلى رؤية منتخب بلاده يتجاوز عقبة دور الـ16 التي طالما كانت عائقاً في النسخ السابقة





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كأس العالم المكسيك أجيري خيمينيز جنوب أفريقيا

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