أجايل روبوتس تحقق تمويلاً بقيمة 8.5 مليار دولار لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي المادي

حصلت شركة أجايل روبوتس الناشئة في ميونخ على تمويل ضخم بقيمة 8.5 مليار دولار بقيادة سوفت بنك وإنفيديا، لتعزيز إنتاج الروبوتات البشرية والتوسع عالمياً.

كشفت شركة " أجايل روبوتس" الألمانية الناشئة، المتخصصة في تطوير الروبوتات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ، عن نجاحها في رفع قيمة جولة تمويل جديدة لتصل إلى 8.5 مليار دولار، ما يعادل 7.7 مليارات يورو، وهو ما يمنحها موارد مالية ضخمة للتوسع في الأسواق العالمية. وتُعد هذه الشركة، التي تتخذ من مدينة ميونخ الألمانية مقراً لها، من أبرز الشركات الأوروبية المصنعة للروبوتات الشبيهة بالبشر والأذرع الروبوتية المتطورة، وتعمل بشكل مكثف في مجال ما يُعرف بـ" الذكاء الاصطناعي المادي".

تفاصيل جولة التمويل بقيادة سوفت بنك

تمكنت "أجايل روبوتس" خلال هذه الجولة من جمع مبلغ 500 مليون دولار، وهو مبلغ قائدها بشكل أساسي مجموعة "سوفت بنك" اليابانية العملاقة للاستثمار في التكنولوجيا، بالإضافة إلى مشاركة شركات عالمية كبرى أخرى بينها "إنفيديا" العملاقة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، ومجموعة "هيتاشي" اليابانية. وقد أعلنت الشركة عن هذا الإنجاز المالي الكبير يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن هذه الموارد المالية الإضافية ستُوجه بشكل أساسي لتمكينها من التوسع عالمياً في عملياتها الصناعية والتكنولوجية.

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الترتيب الأوروبي للذكاء الاصطناعي المادي

أكد متحدث باسم الشركة المؤسّسة عام 2018، لوكالة فرانس برس، أن "أجايل روبوتس" أصبحت الآن أعلى شركة روبوتات تعمل في مجال "الذكاء الاصطناعي المادي" من حيث القيمة السوقية في قارة أوروبا. وتتمثل رؤية الرئيس التنفيذي للشركة ومؤسسها تشاو بنغ تشن، في أن تعمل الروبوتات الذكية جنباُ إلى جنب مع البشر في المصانع والمستودعات في كل مكان، مشدداً على أن "أجايل روبوتس" مصممة على قيادة هذا التحول الجذري في أساليب الإنتاج والعمل الصناعي.

استراتيجية التوسع العالمي والإنتاج المحلي

صرّح تشاو بنغ تشن بأن التمويل الضخم الذي حصلت عليه الشركة سيُستخدم لدعم خطط التوسع في الولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة الطاقة الإنتاجية في المصانع الألمانية، فضلاً عن دخول أسواق جديدة ومبتكرة. وتقول الشركة إنها نشرت نحو 20 ألف روبوت حتى الآن في قطاعات تشمل صناعة السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والخدمات اللوجستية، مما يعكس حجم الطلب المتزايد على حلول الأتمتة الذكية التي تقدمها.

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نقل التكنولوجيا إلى العالم المادي

تُعد "أجايل روبوتس" من بين مجموعة من الشركات الناشئة في ألمانيا التي تسعى بنشاط إلى نقل الذكاء الاصطناعي من العالم الرقمي إلى العالم المادي، مع التركيز بشكل خاص على استخدامه لدى الشركات الصناعية التقليدية في البلاد لتسريع العمل وأتمتته. ويأتي هذا التوجه في ظل سعي ألمانيا للحفاظ على ريادتها الصناعية من خلال دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في خطوط الإنتاج التقليدية، مما يعزز القدرة التنافسية للشركات الألمانية في السوق العالمية.

تأثير التمويل على المستقبل الصناعي

تمثل هذه الجولة التمويلية نقطة تحول جوهرية في تاريخ الشركات الناشئة الأوروبية المتخصصة في الروبوتات، حيث تفتح الباب أمام تطوير نماذج روبوتية أكثر ذكاءً وقدرة على التكيف مع بيئات العمل المعقدة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الدعم المالي إلى تسريع وتيرة الابتكار في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر، مما قد يغير بشكل جذري مفهوم العمل البشري والآلي المشترك في المستقبل القريب، خاصة في القطاعات الصناعية الحيوية التي تعتمد على الدقة والسرعة في الإنتاج.