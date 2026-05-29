أتلتيكو مدريد يرد على تسريبات صفقة ألفاريز بهجوم إعلامي ساخر على برشلونة

نشر نادي أتلتيكو مدريد سلسلة منشورات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي ردا على تسريبات حول محاولة ضم جوليان ألفاريز، حيث قدم عروضاً وهمية لنجوم برشلونة وتطرق إلى قضية نيغريرا محذراً من الشائعات.

شهدت الساحة الكروية الإسبانية موجة جدل واسعة بعد أن شن نادي أتليتكو مدريد هجوماً إعلامياً غير مسبوق على برشلونة ، جمع بين السخرية والتصريحات الحادة، في رد على تسريبات تتعلق بمحاولة ضم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز .

بدأ أتلتيكو مدريد تحركه عبر سلسلة منشورات ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر عروضاً افتراضية للتعاقد مع نجوم برشلونة مثل لامين يامال وبيدري ورافينيا، تضمنت عناصر طريفة وغير تقليدية مثل تذاكر حفلات واشتراكات رمزية، في إشارة تهكمية إلى ما وصفه النادي بانتشار الشائعات والتسريبات الإعلامية غير الدقيقة. بعد ذلك، انتقل النادي إلى لهجة أكثر حدة، معتبراً أن ما يتم تداوله حول سوق الانتقالات يفتقر إلى المصداقية، ومؤكداً أن فريقه يتعرض لحملات تشويه مستمرة، وألمح أتلتيكو في رسائله إلى ما يُعرف إعلامياً بقضية نيغريرا، في إشارة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية الإسبانية.

وفي إحدى أبرز رسائله، قال النادي بشكل غير مباشر: إنه لا يمكن تصور دفع رواتب لنائب رئيس لجنة الحكام، في تصريح فُهم على أنه انتقاد حاد للوضع التحكيمي في الكرة الإسبانية، ما زاد من حدة التوتر بين الناديين وأشعل ردود فعل متباينة. واختتم أتلتيكو مدريد سلسلة منشوراته بالتأكيد على ضرورة عدم تصديق كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل، مشيراً إلى أن الواقع يمكن تشويهه بسهولة، كما نشر فيديو ساخر يلمّح إلى أن محاولات برشلونة لضم لاعبيه لا تتجاوز كونها ضجيجاً إعلامياً، في إشارة رمزية زادت من سخونة الجدل الدائر بين الطرفين





