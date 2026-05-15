أبو ظبي - الإمارات - عبدالله مشهود يحقق تأهله لبطولة العالم للشباب تحت 20 ويشارك السبعة الآخرين في السبعة متLee

تأهل العداء عبدالله مشهود للمشاركة في بطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاماً، التي تقام في ولاية أوريجون الأمريكية خلال الفترة من 4 إلى 9 أغسطس المقبل، وتتضمن سبع مسابقات، بعد تحقيقه الخميس المركز الخامس في سباق الرجال "العموم" لمسافة 100 متر بمنافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة "الدوحة 2026" مسجلاً رقم التأهل 10.45 ثانية. أكد اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن تأهل مشهود جاء بعد حصوله على الأرقام المؤهلة خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات تحت 20 سنة - بيروت 2025، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين 2025، والبطولة العربية للشباب والشابات "تونس 2026". المشاركون السبعة الآخرون هم: عبدالقدوس علي، وأروى علي، ومريم كريم، وسليمان عبدالرحمن، وأمينات قمر الدين، وعائشة محمد، وعزة ناصر، وسعيد عمر.

تأهل العداء عبدالله مشهود لبطولة العالم للشباب تحت 20 في أوريجون 4-9 أغسطس بعد 100م بـ10.45ث في خليجية الدوحة 2026 ضمن 9 متأهلين أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، تأهل العداء عبدالله مشهود للمشاركة في بطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاماً، التي تقام في ولاية أوريجون الأمريكية خلال الفترة من 4 إلى 9 أغسطس المقبل، وتتضمن سبع مسابقات.

وأكد الاتحاد في بيان له، أن تأهل مشهود جاء بعد تحقيقه الخميس المركز الخامس في سباق الرجال "العموم" لمسافة 100 متر بمنافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة "الدوحة 2026" مسجلاً رقم التأهل 10.45 ثانية، وكان منافساً قوياً للمشاركين الكبار من أبطال الخليج في هذه الفئة، برغم أنه من فئة الشباب. وأضاف أن مشهود سينضم إلى المتأهلين الثمانية، وهم: عبدالقدوس علي، وأروى علي، ومريم كريم، وسليمان عبدالرحمن، وأمينات قمر الدين، وعائشة محمد، وعزة ناصر، وسعيد عمر، بعد حصولهم على الأرقام المؤهلة خلال مشاركتهم في بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات تحت 20 سنة - بيروت 2025، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين 2025، والبطولة العربية للشباب والشابات "تونس 2026"





