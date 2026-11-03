أبولو غلوبال مانجمنت تتجاوز تريليون دولار وإيرادات قياسية

سجلت شركة إدارة الأصول الأمريكية "أبولو غلوبال مانجمنت" نمواً قياسياً في أصولها المتداولة لتصل إلى 1.07 تريليون دولار، مدعومة بتدفقات استثمارية ضخمة في الربع الثالث من عام 2026.

تجاوزت قيمة الأصول المدارة لدى شركة " أبولو غلوبال مانجمنت" الأمريكية حاجز التريليون دولار لأول مرة في تاريخها، لتسجل مستويات قياسية جديدة خلال الربع الثالث من عام 2026. وقد بلغت قيمة هذه الأصول 1.07 تريليون دولار مع انتهاء الفترة في 30 سبتمبر، في إشارة واضحة إلى استمرار الطلب القوي على استراتيجيات الاستثمار البديلي.

دعم هذا الإنجاز التاريخي تدفقات استثمارية ضخمة بلغت 53 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، مما يعكس ثقة المستثمرين في آداء السوق الخاص. وقد أظهرت النتائج المالية للشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، نمواً مطرداً للأصول المدارة بنسبة 18% على أساس سنوي. كما سجلت الأرباح المرتبطة بالرسوم ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 23% خلال الربع، محققة مستويات غير مسبوقة.

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توسع في عمليات الائتمان والتمويل

شهد النشاط الاستثماري للشركة قفزات كبيرة في حجم المعاملات، حيث ارتفع إجمالي توظيف رأس المال بنسبة 18% خلال الربع الثالث. وتجاوز حجم عمليات إنشاء القروض والتمويلات الجديدة عتبة 114 مليار دولار، بزيادة حادة بلغت 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذا النمو يعكس التوسع المكثف في أسواق الائتمان الخاص والتمويل، رغم عدم تسجيله إيرادات أو أرباحاً محققة فورية.

فيما يتعلق بالأداء المالي المحدد، بلغ صافي الدخل المعدل 2.15 دولار للسهم، مقارنة بـ2.14 دولار في الربع المماثل من العام السابق. وعلى النقيض من ذلك، سجلت الشركة خسارة محاسبية بقيمة 1.06 مليار دولار وفقاً للمعايير المحاسبية الأمريكية. وعزيت هذه الخسائر إلى عدم تحقيقها نقدًا، ناتجة عن إعادة تقييم بعض الأصول وفق أسعار السوق السائدة، مما لا يعني بالضرورة بيع تلك الأصول.

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تحديات السيولة وشفافية التقييم

يأتي هذا التباين المالي في وقت يتعرض فيه قطاع إدارة الأصول البديلة لتدقيق متزايد بشأن تقييم الاستثمارات الخاصة ومستويات السيولة المتاحة. وتتركز هذه التحديات بشكل خاص في صناديق الائتمان الخاص، حيث لا يمكن تسييل أصولها بنفس السرعة المتوفرة في الأسواق العامة. وقد تعهد الرئيس التنفيذي لـ"أبولو"، مارك روان، بزيادة مستويات الشفافية والسيولة في الأصول الخاصة استجابة لاهتمام المستثمرين المتزايد.

رغم النمو القوي في الأصول والتدفقات خلال الربع الثالث، تراجعت أسهم "أبولو" بنسبة 17.5% منذ بداية العام. ويعكس هذا الانخفاض الضغوط التي يتعرض لها قطاع إدارة الأصول البديلة، نتيجة المخاوف المتعلقة بتقييم الأصول الخاصة، وقدرتها على توفير السيولة، وتباطؤ إتمام الصفقات التجارية. وتأسست "أبولو" عام 1990، وسعت أعمالها تدريجياً من الاستثمار في الأسهم الخاصة إلى الائتمان والتأمين.