أبوظبي الوطنية للتأمين تعيّن جوجال مادان رئيساً تنفيذياً بالإنابة

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تعيين جوجال مادان رئيساً تنفيذياً بالإنابة خلفاً لميلوناس المستقبل ضمن خطة تعاقب قيادي.

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن تعيين جوجال مادان رئيساً تنفيذياً بالإنابة خلفاً لشارالمبوس ميلوناس الذي استقال من منصبه. يأتي هذا التعيين كجزء من خطة تعاقب قيادي مدروسة تهدف إلى ضمان استمرارية العمليات وتسريع وتيرة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية طويلة الأمد للشركة.

وقد انضم جوجال مادان إلى الشركة عام 2007 وشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لأعمال الاكتتاب والحسابات الاستراتيجية، حيث لعب دوراً محورياً في دعم التوسع الاستراتيجي للشركة. كما تولى مسؤولية قطاع التأمينات التجارية على المستويين المحلي والدولي، فضلاً عن عمله كرئيس تنفيذي لأعمال تأمين الممتلكات والطاقة.

علّق الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، على هذا التعيين مؤكداً أن الانتقال القيادي سيساهم في استمرارية تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز القدرة على تحقيق الأهداف المستقبلية، مع التركيز على خلق قيمة مستدامة ودعم مستهدفات التنمية الوطنية. وأضاف أن الشركة، بوصفها الرائدة في قطاع التأمين في الإمارات، تواصل مسيرة الدولة من خلال تعزيز مرونتها وقدراتها لتلبية احتياجات العملاء في بيئة سريعة التغير، مسترشدة برؤية القيادة الرشيدة.

كما أشار إلى أن الشركة تنفذ استراتيجيتها للنمو والتوسع، مستفيدة من حضورها القوي في السوق المحلي وخطط التوسع المدروس في الأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز تنوع مصادر إيراداتها والحفاظ على أعلى معايير إدارة المخاطر التأمينية. يظهر هذا التعيين التزام شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بتطوير القيادات الداخلية وضمان استقرار الإدارة العليا، مما يعكس قوة خطط التعاقب الوظيفي لديها.

وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى الحفاظ على زخم إنجازاتها الاستراتيجية ومواصلة تعزيز مكانتها كشريك موثوق في قطاع التأمين،不仅 على المستوى المحلي بل أيضاً إقليمياً ودولياً. ويأتي اختيار مادان، الذي يتمتع بخبرة واسعة داخل المؤسسة، ليعزز الثقة في قدرة الشركة على التكيف مع التحديات الاقتصادية والتنافسية، وضمان استمرارية تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تواكب احتياجات العملاء المتغيرة،置身 في بيئة الأعمال الديناميكية الحالية





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أبوظبي الوطنية للتأمين جوجال مادان رئيس تنفيذي بالإنابة خطة تعاقب قيادي تأمين الإمارات

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