أبوظبي تعتمد حزمة برامج نمو الأسرة ومستجدات زراعة الأعضاء

سمو ولي عهد أبوظبي يوافق على الحزمة الثانية من برنامج نمو الأسرة ويطلع على مؤشرات نجاح زراعة الأعضاء بمعدل 96.5% ضمن اجتماعات الحكومة.

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع المجلس التنفيذي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات المنعقدة في العاصمة أبوظبي. واطّلع سموه خلال هذا الاجتماع الرسمي على مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات الحكومية الاستراتيجية، والتي تركز بشكل أساسي على دعم تأسيس الأسر الإماراتية وضمان استقرارها ونموها المستدام.

اعتماد الحزمة الثانية من برنامج نمو الأسرة

اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بشكل رسمي، الحزمة الثانية من برنامج نمو الأسرة الإماراتية "نمو"، الذي يُعدّ ركيزة أساسية ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة. تتولى دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي مسؤولية الإشراف المباشر على تنفيذ هذه الحزمة، وذلك بالتعاون الوثيق مع كافة الشركاء المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص.

Also read بالمواءمة مع الأسواق العالمية .. انتهاء أول أسبوع عمل لعام 2022 بدوام الجمعة

تضمّ الحزمة الثانية من البرنامج عدداً من المبادرات المتكاملة الهادفة إلى بناء الأسر وتعزيز استقرارها الداخلي، من خلال تأهيل الأجيال الشابة للحياة الأسرية السليمة. كما تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز التماسك الاجتماعي بين أفراد الأسرة الواحدة، وتفعيل إسهامات القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم النمو الأسري بشكل ملموس.

تستند هذه الحزمة البرامجية إلى بيانات ومؤشرات اجتماعية دقيقة، لضمان توجيه المبادرات نحو تلبية احتياجات الأسر في مختلف مراحل حياتها. ويهدف هذا النهج القائم على البيانات إلى تعزيز تكامل السياسات والخدمات المقدمة، بما يدعم أثرها الإيجابي في الارتقاء بجودة حياة الأسرة الإماراتية بشكل شامل ومستمر.

Advertisement

مؤشرات نجاح منظومة زراعة الأعضاء في أبوظبي

واطلع المجلس التنفيذي على الجهود المتواصلة لتطوير منظومة التبرع وزراعة الأعضاء في إمارة أبوظبي، وما حققته هذه الجهود من نتائج متميزة تعزز مكانة الإمارة كمركز رائد عالمياً لزراعة الأعضاء والرعاية الطبية التخصصية المتقدمة. استعرض المجلس المحاور الرئيسية التي قدّمتها دائرة الصحة - أبوظبي لتعزيز جاهزية المنظومة واستدامتها على المدى الطويل.

وتضمنت العروض المقدمة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لعملية التبرع، والاستفادة الفعّالة من أحدث التقنيات الطبية والابتكارات العلمية المتاحة. كما تم مناقشة توسيع إطار الشراكات الإقليمية لتبادل الأعضاء، بما يسهم في زيادة توافر الأعضاء للمرضى المحتاجين إلى الزراعة، ويعزز فرص حصولهم على العلاج اللازم.

وأظهرت البيانات التي عرضت على سمو ولي عهد أبوظبي أن منظومة زراعة الأعضاء قد شهدت إجراء 2,500 عملية زراعة ناجحة منذ إطلاق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة" عام 2017. وتصل معدلات نجاح هذه العمليات إلى 96.5% بعد عام واحد من الزراعة، وهي من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم.

واستعرض العرض أيضاً إطلاق حملة إعلامية ومجتمعية توعوية شاملة تهدف إلى تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة فيها. يأتي ذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية والقيم الإنسانية الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، والتي تهدف إلى منح المرضى فرصاً جديدة لحياة صحية وسليمة.

استراتيجية متكاملة للأمن المائي والإمدادات

استعرض المجلس أيضاً التقدم المحرز في تنفيذ "الاستراتيجية المتكاملة للمياه" في إمارة أبوظبي والمشاريع المرتبطة بها مباشرة. تتولى دائرة الطاقة - أبوظبي الإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركاء المعنيين، بهدف تعزيز أمن الإمدادات وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

Advertisement

ترتكز الاستراتيجية، التي تم إطلاقها في نوفمبر 2025، على عدة ركائز أساسية تشمل تنويع مصادر المياه ورفع كفاءة إنتاجها وترشيد استهلاكها. كما تركز على تطوير الشبكات والبنية التحتية القائمة، وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة الموارد المائية بشكل ذكي.

تسعى هذه الاستراتيجية الشاملة إلى حماية المخزون الجوفي وبناء منظومة مائية أكثر مرونة وموثوقية. تدعم هذه الخطط استدامة الموارد المائية للإمارة وتلبّي احتياجاتها المستقبلية المتزايدة، بما يتماشى مع خطط الإمارة التنموية واحتياجات النمو الاقتصادي والسكاني المتوقعة.

تحديث البنية التحتية والذكاء الاصطناعي

اطّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال نفس الاجتماع، على أبرز مستجدات منظومة العمل الحكومي في الإمارة والمشاريع التنموية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين. ركزت هذه المستجدات على الارتقاء بجودة الحياة من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والمجتمعية.

كما شملت العروض التطوير المستمر لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي في تحسين وتطوير الأداء الحكومي. أكد سموه على أن الأسرة الإماراتية ستظل محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية، وأن الاستثمار في نموها واستقرارها هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.