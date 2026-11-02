أبوظبي تستضيف كأس أمم آسيا للشطرنج بمشاركة 25 دولة في نوفمبر

تستضيف أبوظبي منافسات كأس أمم آسيا للشطرنج 2026 في نوفمبر بمشاركة 25 دولة، لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية لتنظيم البطولات الرياضية الكبرى.

تستعد مدينة أبوظبي لاستضافة منافسات كأس أمم آسيا للشطرنج لفرق الرجال والسيدات لعام 2026، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر الجاري. سيتم عقد المنافسات في فندق شيراتون أبوظبي الواقع في منطقة الكورنيش، بمشاركة واسعة لمنتخبات 25 دولة من مختلف أنحاء القارة الآسيوية. يأتي هذا الحدث الرياضي الكبير تحت الرعاية الكريمة لسمو ال شيخ نهيان بن زايد آل نهيان، الذي يشغل مناصب رئيس مؤسسة زايد الخير ورئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

تفاصيل المنافسة ومنتخبات القارة المشاركة

تعد هذه البطولة فرصة هامة لعرض المستوى الرفيع للشطرنج الآسيوي، حيث تشهد مشاركة عدد من أبرز المنتخبات في القارة. من بين الفرق المنافسة، نجد منتخب أوزبكستان الذي يحمل لقب أولمبياد الشطرنج، مما يرفع من مستوى التنافس. كما انضم منتخب روسيا حديثًا إلى الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ليكون ضمن قائمة الفرق التي ستخوض غمار البطولة هذه المرة.

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إلى جانب هؤلاء، سيشارك المنتخب الهندي، الذي يتمتع بتقليد عريق في هذه اللعبة الاستراتيجية. كما سيشارك المنتخبان الإماراتيان للرجال والسيدات، حيث يمثلان الدولة المضيفة ويشاركان بهدف تحقيق نتائج طموحة. تعتبر هذه المشاركة تعبيرًا عن التطور الملحوظ الذي تشهده اللعبة على مستوى البلاد.

قائمة الدول المشاركة في البطولة

تتوسع المشاركة لتشمل منتخبات كازاخستان والصين، وهما قوتان ناشئتان في مجال الشطرنج. كما ستشارك منتخبات ماليزيا وهونغ كونغ، اللتان لهما حضور قوي في البطولات الآسيوية. من الدول الأخرى المشاركة نيبال وسريلانكا، اللتان تشتهران بإنتاج لاعبين موهوبين.

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يضم الجدول الزمني أيضًا مشاركة منتخبات باكستان ولبنان وسوريا، مما يعكس التنوع الجغرافي للبطولة. كما ستشارك سلطنة عمان والبحرين واليمن، مما يؤكد الانتشار الواسع للعبة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. هذه المشاركة الواسعة تساهم في تعزيز الروابط الرياضية والثقافية بين الدول الأعضاء.

الأهداف الاستراتيجية واستراتيجية الإعلام

أعلنت اللجنة المنظمة عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل في فندق شيراتون أبوظبي الكورنيش. سيُعلن خلال هذا المؤتمر عن التفاصيل الكاملة للبطولة والفعاليات المصاحبة لها التي سيتم تنظيمها مواكبة للمنافسات. يهدف هذا الإعلان الرسمي إلى زيادة الوعي العام بالحدث وجذب اهتمام الجمهور المحلي والدولي.

أكد حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث القاري تعكس مكانتها المتميزة كوجهة عالمية لتنظيم البطولات الرياضية الكبرى. وأضاف أن هذا الحدث يعزز حضور الإمارة على خريطة الشطرنج الدولية، ويرسخ دورها في دعم وتطوير اللعبة على المستويين القاري والعالمي.

شدد الخوري على أن رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان للبطولة تمثل دعمًا كبيرًا لإنجاح الحدث. كما أشار إلى أن هذا الدعم يعزز مكانة البطولة على مستوى القارة، ويساهم في تحقيق أهدافها التنموية والرياضية. يُتوقع أن يكون لهذا الحدث الأثر الإيجابي على قطاع السياحة الرياضي في أبوظبي، وجذب اهتمام إعلامي واسع يواكب حجم البطولة ومشاركة الفرق العالمية فيها.