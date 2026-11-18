مكتب أبوظبي للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي يقودان مبادرات واسعة في نيويورك لتعزيز الشراكات مع المستثمرين والمؤسسات الأمريكية في قطاعات الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والتصنيع المتقدم، بهدف توسيع الحضور الدولي للإمارة.

تقوم مدينة أبوظبي بخطوات استباقية وجريئة لتعميق حضورها الاقتصادي العالمي من خلال تنظيم سلسلة واسعة من الفعاليات الاستثمارية والتجارية في نيويورك ، مما يعكس التوجه الاستراتيجي الراسخ للإمارة نحو تعزيز روابطها مع أكبر المراكز المالية والتجارية في الولايات المتحدة والعالم.

ويعد هذا النشاط جزءاً من جهود مستدامة تهدف إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لجذب الاستثمارات، ومراكز للابتكار، وبيئة مثالية لتطوير الأعمال وتوسيع نطاق العمليات في الأسواق الإقليمية والدولية. ويتكون الوفد المشارك في هذه الزيارة المهمة من نخبة من كبار ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة في أبوظبي، ومن بينهم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومنطقة أبوظبي العالمية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، بالإضافة إلى بنك أبوظبي الأول، مما يظهر التكامل المؤسسي القوي الذي يقود هذه المبادرات الاقتصادية.

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تعزيز التواصل بين شركات أبوظبي والقيادات التنفيذية الأمريكية

وتركز هذه الشراكة على تعزيز التواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص في أبوظبي وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الأمريكية الرائدة، من خلال برنامج خاص للتواصل مع القيادات التنفيذية يهدف إلى بناء جسور تعاونية فعالة وقوية في قطاعات حيوية مثل التصنيع المتقدم، والأغذية والزراعة والأمن الغذائي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار، ويساعد الشركات أبوظبيية على دخول أسواق جديدة وتوسيع حضورها الدولي بنجاح. ويتناول الوفد خلال اجتماعاته مع المستثمرين وقادة الأعمال الأمريكيين الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية التي تقود مسار التنويع الاقتصادي في الإمارة، وتشمل هذه القطاعات الخدمات المالية المتطورة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة، والتصنيع الذكي، والأمن الغذائي والزراعة المستدامة، والبنية التحتية الحديثة، والتطوير الحضري المستدام، وغيرها من المجالات التي تدعم النمو الاقتصادي الشامل.

وفي إطار هذه الجهود، ينظم مكتب أبوظبي للاستثمار النسخة الثانية من منتدى أبوظبي للاستثمار في نيويورك، وهو حدث بارز يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر والمستدام بين المستثمرين والشركات الأمريكية والمؤسسات الحكومية والاقتصادية في أبوظبي. ويسعى المنتدى إلى إتاحة الفرصة للجمهور المستهدف للاطلاع المفصل على الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وبناء شراكات مؤسسية قوية، واستكشاف سبل دخول الأسواق الجديدة والتوسع التجاري بشكل فعال، مما يعزز الثقة المتبادلة ويخلق بيئة محفزة للنمو المشترك.

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وأكّد بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، أن هذه الزيارة تعكس مواصلة أبوظبي لتعزيز حضورها في المراكز العالمية المؤثرة في مجالات الاستثمار والابتكار، وتوطيد شراكاتها الاستراتيجية مع المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات الأمريكية الرائدة، بهدف تعظيم التعاون القائم وفتح آفاق جديدة للشراكات المثمرة. وأضاف أن المنتدى يسلط الضوء على المقومات التنافسية والمزايا الاستثمارية الفريدة لأبوظبي، بما في ذلك بنيتها التحتية المتطورة، وأطرها التنظيمية والتشريعية المتقدمة، وبيئة أعمالها الجاذبة للشركات المبتكرة في قطاعات الخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والأغذية والزراعة، وعلوم الحياة، مما يدعم نمو الأعمال وبناء شراكات نوعية تسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام.

جلسات المنتدى تناقش دور الابتكار ورأس المال في النمو الاقتصادي

وستتناول جلسات المنتدى دور رأس المال والابتكار والبنية التحتية في رسم ملامح النمو الاقتصادي المستقبلي، مع التركيز على الفرص المتاحة في مجالات الابتكار الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والتطوير الحضري، والصناعات الناشئة، بالإضافة إلى استعراض النهج الاستثماري طويل الأجل الذي تتبناه أبوظبي وقدراتها المتنامية في تمكين الشركات من تطوير الحلول المبتكرة وتحويلها إلى تطبيقات تجارية قابلة للتوسع في الأسواق العالمية، حيث يعود المنتدى بعد نجاح نسخته السابقة التي أسفرت عن توقيع اتفاقيات واسعة النطاق في مجالات البنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والخدمات المالية والطاقة الجديدة.