أبوظبي تعزز شراكة اقتصادية مع بافاريا عبر طاولة مستديرة رفيع المستوى

تعزيز التجارة والاستثمار بين أبوظبي وبافاريا الألمانية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 15.6 مليار دولار في 2025 بزيادة كبيرة.

استضاف مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" اجتماعاً رفيع المستوى جمع مسؤولين وقادة أعمال من دولة الإمارات و ولاية بافاريا الألمانية، بهدف استكشاف آفاق جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار المشتركين. وقد ترأس الجانب الإماراتي فهد القرقاوي ، وكيل التجارة الخارجية، بينما شارك عن الجانب الألماني الدكتور ماركوس زودر ، رئيس وزراء ولاية بافاريا ، في هذا اللقاء الذي عقد بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي غرف التجارة.

آليات التعاون الاقتصادي والتجاري

أكد فهد القرقاوي أن الإمارات وبافاريا تتشاركان رؤية مشتركة تقوم على دعم الابتكار والتطوير الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص. وأشار إلى أن الاجتماع يوفر منصة حيوية لمجتمعي الأعمال لاستكشاف فرص التعاون العملي، وبناء علاقات جديدة، وتطوير شراكات تحقق قيمة اقتصادية مستدامة للطرفين.

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وأوضح وكيل التجارة الخارجية أن ألمانيا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين للدولة في أوروبا، وأن المقومات التي تتمتع بها بافاريا تتيح فرصاً واسعة لتعميق التعاون. ولفت إلى أهمية تعزيز الروابط بين المستثمرين والشركات والمؤسسات، وتسريع العمل المشترك لفتح آفاق تجارية جديدة تستفيد من موقع دولة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والاستثمار.

وجهات النظر البافارية والأهداف الاستراتيجية

من جانبه، أكد الدكتور ماركوس زودر أهمية دولة الإمارات كشريك أساسي لولاية بافاريا، مشيراً إلى أن الولاية تمتلك خبرات وقدرات تحظى بتقدير عالمي في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والابتكار. وأكد أن الإمارات توفر بيئة اقتصادية حيوية ترتبط بالأسواق العالمية وتشكل منصة متقدمة للتجارة والاستثمار، معرباً عن تطلعه إلى توظيف هذا التكامل في بناء شراكات مثمرة وطويلة الأمد.

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شارك في الاجتماع وفد إماراتي ضم ممثلين عن غرف الإمارات، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وطيران الإمارات، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة مصدر، وبنك أبوظبي الأول، ومجموعة إيليت أجرو القابضة، ومجموعة اللولو العالمية القابضة، ومجموعة المسعود، ومجلس الأعمال الألماني الإماراتي.

الأرقام الاقتصادية والنمو المتواصل

يأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية الإماراتية الألمانية نمواً متواصلاً، إذ بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 15.6 مليار دولار خلال عام 2025. وسجل هذا الرقم زيادة بنسبة 14.7% مقارنة بعام 2024، وبنسبة 19.1% مقارنة بعام 2023، مما يعكس قوة الزخم التجاري بين الجانبين.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، وتستحوذ على نحو 20% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع دول الاتحاد. ويعكس هذا الحصص أهمية السوق الألمانية الكبيرة في حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين، ويدعم التوجه نحو توسيع التعاون الاقتصادي من خلال التواصل المباشر بين مؤسسات الأعمال والمستثمرين.

القطاعات المستهدفة والمستقبل الاستثماري

يستكمل الاجتماع مخرجات الدورة الثانية عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الألمانية ومنتدى الأعمال المصاحب لها، اللذين عقدا في مدينة ميونخ خلال سبتمبر 2026. وقد شهد هذان الحدثان تحديد مجموعة من القطاعات ذات الأولوية لتوسيع التعاون، تشمل الطاقة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والصناعة والتصنيع.

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تشمل القطاعات المستهدفة أيضاً الخدمات اللوجستية والنقل، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والخدمات المالية، والتعليم والبحث العلمي، والزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية. وناقش المشاركون سبل تحويل فرص التعاون في هذه المجالات إلى مشروعات استثمارية قابلة للتنفيذ، وتشجيع الشراكات المباشرة بين الشركات، وتعزيز الروابط التجارية بين الإمارات وبافاريا.

يعكس انعقاد الاجتماع توجهاً واضحاً نحو تعميق العلاقات الاقتصادية من خلال الاستفادة من العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا لدعم تدفقات التجارة والاستثمار. وتسعى الأطراف المعنية لتطوير شراكات عملية تعزز حضور الشركات في أسواق البلدين، مما يضمن استدامة النمو وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الصناعية والتكنولوجية.