أبوظبي تعلن إعفاء أغلب بوابات درب من الرسوم يوم الإثنين بمناسبة رأس السنة الهجرية

أعلنت شركة كيو موبيليتي إعفاء أربع بوابات لدرب من الرسوم يوم الإثنين 15 يونيو بمناسبة رأس السنة الهجرية، مع استمرار رسوم بوابتي القرم وغنتوت. كما ستكون المواقف العامة مجانية باستثناء الطابقية، وتغلق مراكز إسعاد المتعاملين.

أعلنت شركة "كيو موبيليتي"، المشغلة لنظام التعرفة المرورية " درب " في إمارة أبوظبي ، عن إعفاء سائقي المركبات من رسوم العبور عبر بوابات درب يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يونيو، وذلك بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية .

ويشمل الإعفاء بوابات ساس النخل، والمقطع، وربدان، والسعديات، حيث ستكون حركة المرور مجانية طوال اليوم. بينما ستستمر رسوم العبور على بوابتَي القرم وغنتوت بواقع 4 دراهم لكل عبور، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دون أي تغيير في ساعات العمل أو التعرفة المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات القيادة الرشيدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين خلال المناسبات الوطنية والدينية، وتعزيزاً لروح التكافل الاجتماعي في الإمارة.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" أن المواقف العامة في إمارة أبوظبي ستكون مجانية يوم الإثنين المقبل، باستثناء المواقف الطابقية العامة التي تستمر في تطبيق رسومها الاعتيادية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. وأوضحت أن رسوم المواقف العامة ستعود إلى العمل اعتباراً من يوم الثلاثاء 16 يونيو، وفق المواعيد والرسوم المعتمدة.

ويتضمن الإعفاء جميع المواقف السطحية المدفوعة في الشوارع والمناطق المختلفة في أبوظبي، مما يمنح السائقين فرصة للاستفادة من التوقف دون أي تكاليف إضافية خلال العطلة. وتدير شركة "كيو موبيليتي" أكثر من 30 ألف موقف عام في الإمارة، وتستخدم أنظمة ذكية لتنظيم عملية الدفع والمراقبة.

أما بالنسبة لمراكز إسعاد المتعاملين في كل من أبوظبي والعين، فأكدت "كيو موبيليتي" أنها ستكون مغلقة يوم الإثنين، على أن تستأنف العمل اعتباراً من يوم الثلاثاء وفق ساعات العمل المعتادة من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً. ودعت الشركة المتعاملين إلى استخدام القنوات الرقمية الرسمية المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مثل الموقع الإلكتروني الرسمي وتطبيق "درب" ومنصة "تم"، لإجراء معاملاتهم ودفع الرسوم والاستعلام عن الخدمات.

وتتيح هذه القنوات الرقمية مجموعة واسعة من الخدمات، بدءاً من تسجيل المركبات وإدارة الحسابات، وصولاً إلى دفع المخالفات والاشتراك في الأنظمة المرورية. وتعد مبادرة إعفاء الرسوم خلال العطلات الرسمية خطوة تعكس حرص الجهات المعنية على تعزيز جودة الحياة وتخفيف الضغط على المواطنين والمقيمين، خاصة مع تزايد الزيارات والتنقلات خلال المناسبات. ويأتي هذا الإعلان في إطار استعدادات الإمارة لاستقبال العام الهجري الجديد، الذي يصادف الأول من محرم 1446 هـ، حيث تشهد المنطقة احتفالات وطقوساً دينية واجتماعية متنوعة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام "درب" للتعرفة المرورية يهدف إلى تنظيم حركة المرور في العاصمة وتقليل الازدحام من خلال تحفيز استخدام وسائل النقل البديلة، وقد تم تطبيقه منذ عام 2021 بعد فترة تجريبية. ومع إعفاء أغلب البوابات، يتوقع أن تشهد الطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط المدينة ازدحاماً أقل في تلك الفترة، مما يسهل التنقل للمواطنين والمقيمين الذين يخططون لقضاء عطلة رأس السنة الهجرية.

ويتميز النظام بدقة عالية واحتساب الرسوم تلقائياً عبر لوحات تسجيل المركبات، مع إمكانية الدفع عبر القنوات الإلكترونية أو الاشتراك المسبق. وتتابع "كيو موبيليتي" باستمرار التحديثات المتعلقة بالعطلات الرسمية وتعلن عنها مسبقاً عبر قنواتها الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي لضمان وضوح التعليمات للمستخدمين. وفي الختام، تؤكد الشركة التزامها بتقديم خدمات مبتكرة ومرنة تتماشى مع رؤية أبوظبي لتحقيق التنقل الذكي والمستدام، مع مراعاة الظروف الاستثنائية والمناسبات الوطنية والدينية.

وتدعو جميع السائقين إلى متابعة الإعلانات الرسمية والاستفادة من العروض والإعفاءات المؤقتة، مع الالتزام بقوانين السير والمرور لضمان سلامة الجميع





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درب أبوظبي تعرفة مرورية مواقف رأس السنة الهجرية

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