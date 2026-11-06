أبوظبي تسجل رقماً قياسياً عالمياً لسيارة يانغوانغ يو 9 بسرعة 503 كيلومتر

نجحت سيارة يانغوانغ يو 9 إكستريم في بلوغ سرعة 503.17 كم/س في أبوظبي، محطمةً رقماً قياسياً عالمياً جديداً للسيارات الكهربائية الإنتاجية.

حقق قطاع النقل في إمارة أبوظبي إنجازاً هندسياً عالمياً جديداً، من خلال تسجيل رقم قياسي دولي للسرعة، نجحت فيه السيارة الكهربائية الصينية " يانغوانغ يو 9 إكستريم"، التي تصنعها شركة " بي واي دي"، في بلوغ سرعة فاقت حاجز 500 كيلومتر في الساعة. وقد اعترف الاتحاد الدولي للسيارات رسمياً بهذا الإنجاز، بعد أن تجاوزت السيارة الرقم القياسي السابق الذي سجلته هي نفسها في ألمانيا، لتصبح أول سيارة إنتاجية في العالم تتجاوز سرعة 503.17 كيلومتراً في الساعة.

تفاصيل الاختبار التاريخي في الظفرة

أُجريت تجربة كسر الرقم القياسي في الأول من نوفمبر الجاري، على طريق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في منطقة الظفرة بأبوظبي، حيث ساهم فريق من المهندمين والسائق المحترف الألماني مارك باسنغ في تحقيق هذا الإنجاز التقني. تم تنظيم الاختبار على جزء مغلق ومؤمّن من الطريق بطول عشرة كيلومترات، يتضمن مساراً مستقيماً بطول سبعة كيلومترات، ما أتاح للسيارة الوصول إلى سرعتها القصوى في ظروف خاضعة للإشراف والتأمين، وسط تنسيق وثيق بين الجهات الحكومية والفنية لضمان متطلبات السلامة.

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مسارات التحسين والتقنيات الهندسية

جاء تحقيق هذا الرقم القياسي العالمي بعد سلسلة من المحاولات الدقيقة التي استمرت ليومين، حيث سجلت السيارة في محاولتين أوليتين بتاريخ 31 أكتوبر سرعة قصوى بلغت 490 كيلومتراً في الساعة. وبعد تحليل البيانات، قام المهندسون بإجراء تعديلات فنية متقدمة على الديناميكا الهوائية ونظام التعليق وضغط الإطارات، بهدف تحسين الثبات والأداء عند السرعات المرتفعة. واستمرت المحاولة الثانية في الأول من نوفمبر بتسجيل السرعة الجديدة البالغة 503.17 كيلومتراً في الساعة، محققةً رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس لأعلى سرعة تسجلها سيارة إنتاج في اتجاه واحد.

الأداء الفني والقوى الكهربائية المذهلة

تعتمد سيارة يانغوانغ يو 9 إكستريم على هيكل تقني متطور يضم أربعة محركات كهربائية مستقلة، توفر قوة إجمالية تتجاوز ثلاثة آلاف حصان، مع نظام كهربائي بجهد 1200 فولت. وتشمل التقنيات المتقدمة المستخدمة في هذا النموذج تقنيات متطورة لتوزيع عزم الدوران والتحكم في نظام التعليق، بالإضافة إلى إطارات مصممة خصيصاً لتحمل السرعات العالية جداً، مما يثبت قدرة السيارات الكهربائية على منافسة السيارات التقليدية في مجالات الأداء والسرعة القصوى.

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المنسّقون الحكوميون ودور الجهات التنظيمية

شارك في تنسيق وتنفيذ هذا الاختبار المعقد مكتب أبوظبي للاستثمار، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتجهيز الطريق وتأمينه وإدارة الحركة المرورية خلال التجربة. وأكد المهندس حمد عادل العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية في مركز النقل المتكامل، أن تنفيذ اختبار بهذه السرعة يتطلب تخطيطاً فنياً دقيقاً وإدارة فعالة للحركة المرورية وتنسيقاً وثيقاً بين الجهات المختصة.

آفاق المنافسة العالمية في النقل الكهربائي

يعكس هذا الإنجاز تصاعد المنافسة العالمية في تطوير السيارات الكهربائية فائقة الأداء، بعدما أصبحت تقنيات المحركات والبطاريات الكهربائية قادرة على تحقيق سرعات كانت ترتبط لعقود بالسيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي. كما يسلط هذا الاختبار الضوء على قدرة أبوظبي على استضافة تجارب هندسية متخصصة تتطلب تجهيزات استثنائية وتنسيقاً بين قطاعات النقل والاستثمار والجهات التنظيمية، في وقت تسعى فيه شركات السيارات العالمية إلى تطوير تقنيات جديدة للأداء والتنقل الكهربائي، مما يعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار التقني.