أبوظبي تستضيف مؤتمرا دوليا لدمج أصحاب الهمم عبر الصحة المهنية

تناقش أبوظبي مؤتمرا دوليا لدمج أصحاب الهمم، حيث تركز على برامج التأهيل الصحي المبتكرة التي تربط بين صحة الفم والأسنان والمهارات الحركية والعصبية.

يناقش المؤتمر الدولي للصحة المهنية ودمج أصحاب الهمم "ICOCH26"، الذي تنظمه هيئة زايد لأصحاب الهمم وجمعية الإمارات للصحة المهنية وصحة المجتمع في أبوظبي من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، برامج التأهيل الصحي والرعاية المتكاملة. يركز هذا الحدث على طرح أساليب تدريبية تربط صحة الفم والأسنان بالوظائف العصبية والحركية، بهدف دعم مهارات المضغ والبلع والتوازن والتواصل الحسي لدى أصحاب الهمم.

منهج Celestial Cocoon العلاجي

تقدم مؤسسة "Celestial Cocoon"، المتخصصة في إنشاء المساحات الحسية العلاجية وأنظمة الرعاية المتكاملة للأطفال وأصحاب الهمم، برنامجا تدريبيا خلال المؤتمر يتضمن ورش عمل تفاعلية وتطبيقات عملية. تستند هذه الورش إلى دراسات علمية وملاحظات مستمدة من حالات واقعية، وتتناول الترابط العميق بين المهارات الفموية والوظائف الحسية والحركية.

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دور عضلات الفك في التناسق العصبي

أوضحت الدكتورة نادية أورسو، رائدة الأعمال ومؤسسة ورئيسة "Celestial Cocoon"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن البرنامج يسلط الضوء على العلاقة بين عملية المضغ وتنشيط المناطق الحسية والحركية في الدماغ. كما تركز على دور عضلات الفك في التنسيق الحركي، وتحديد وضعية الرأس والرقبة، فضلا عن ارتباط بعض وظائف الفك بالأذن الوسطى والتوازن.

تدريبات المضغ المتبادل وتقييم الحالات

يتضمن البرنامج تدريبات موجهة على المضغ المتبادل بين جانبي الفك، باستخدام أدوات تدريبية مخصصة، وتحت إشراف مختصين. يهدف ذلك إلى دعم الوظائف الفموية والحركية، مع مراعاة الاحتياجات الفردية لأصحاب الهمم، لا سيما الذين يواجهون صعوبات في المضغ أو البلع أو التعبير عن الألم والانزعاج بشكل واضح.

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تمكين الأسر ومقدمي الرعاية الصحية

ذكرت الدكتورة نادية أورسو أن بعض أصحاب الهمم قد يعانون من توتر عضلي أو آلام في الفك والرقبة دون القدرة على التعبير عنها بوضوح. هذا الأمر يستدعي تعزيز قدرات الأسر ومقدمي الرعاية على ملاحظة المؤشرات غير اللفظية، والتعرف إلى الاحتياجات الحسية والوظيفية للمستفيدين بدقة. تعتمد الاستراتيجية على جلسات تدريبية قصيرة ومنتظمة، يمكن دمجها في الروتين اليومي بعد إجراء التقييم المهني.

تأثير البرنامج على جودة الحياة

يمكن لهذه الجلسات المساهمة في تحسين بعض مهارات تناول الطعام، وتعزيز الراحة والاستقلالية، والقدرة على المشاركة في الأنشطة اليومية. أكدت أورسو أن تطوير أساليب التأهيل الصحي لا يقتصر على توظيف التقنيات الحديثة، بل يشمل تصميم برامج تدريبية عملية ومبسطة، قابلة للتطبيق بصورة منتظمة، بالتعاون مع الأسر ومقدمي الرعاية. أشارت إلى أن دولة الإمارات توفر بيئة داعمة لتطوير المبادرات الصحية المبتكرة، التي تسهم في تمكين أصحاب الهمم وتحسين جودة حياتهم. ومشاركة الأسر في تنفيذ البرنامج تمثل عاملا أساسيا في استمراريته، مما قد يسهم في الحد من بعض الاحتياجات العلاجية المتكررة، وتخفيف الضغط على الخدمات الصحية.