أبوظبي تستضيف معرض آيريس 2026 العقاري في نوفمبر لتعزيز الاستثمار

تستعد أبوظبي لاستضافة معرض آيريس 2026 خلال 10-12 نوفمبر في مركز أدنيك، بمشاركة أكثر من 4 آلاف مستثمر لعرض الفرص العقارية في الإمارات.

تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة معرض العقارات والاستثمار الدولي " آيريس 2026" خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل، في حدث بارز يهدف إلى ربط السوق المحلية بالفرص العالمية. يُقام المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، ويستهدف تعزيز التواصل بين أطراف القطاع العقاري وفتح آفاق جديدة للاستثمار في السوق الإماراتية. يتوقع أن يجمع هذا الحدث نخبة من المطورين والمستثمرين والمصرفيين في منصة واحدة موحدة.

تفاصيل المشاركة وحضور المستثمرين

تشير التوقعات إلى مشاركة أكثر من 4 آلاف شخص في فعاليات المعرض، ويشمل هذا الرقم مشتري العقارات ومستثمري الأصول ومديريها والوسطاء العقاريين. يهدف المعرض إلى جمع كبار المطورين العقاريين والمؤسسات المالية للشركات المتخصصة لعرض فرص استثمارية متنوعة. تغطي هذه الفرص المشروعات السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في مختلف أنحاء الدولة. يوفر المعرض فرصة لقاءات مباشرة بين المطورين والمشترين والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها. يتيح هذا التفاعل المباشر استكشاف فرص عقارية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة. يعزز ذلك حضور المعرض كمنصة تجمع المطورين من مختلف الإمارات بقاعدة واسعة من المستثمرين. توفر الشركات المشاركة فرصة الوصول المباشر إلى شرائح متنوعة من العملاء المحتملين.

مناقشات المؤتمر والذكاء الاصطناعي

يتضمن المعرض أيضاً مؤتمراً متخصصاً يجمع ممثلين حكوميين ومطورين ومؤسسات مالية وخبراء اقتصاديين. يركز المؤتمر على مناقشة مستقبل الاستثمار العقاري في الإمارات وصعود أبوظبي مركزاً استثمارياً إقليمياً. تطرح أجندة المؤتمر قضايا الاستثمار الأجنبي المباشر والتنويع الاقتصادي والبنية التحتية المستدامة. كما يناقش الخبراء قضايا الملكية الجزئية واستخدام التكنولوجيا في العقارات. تتناول النقاشات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكار في قطاعي العقارات والإنشاءات. تشارك "نايت فرانك" و"جونز لانغ لاسال" بصفتهما شريكي المؤتمر الرئيسيين. تقدم هاتان الشركتان وجهات نظر خبراء حول تحديات وفرص السوق الحالية.

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رؤية أرون بوس والتوسع المستقبلي

أكد أرون بوس، مدير معرض "آيريس 2026"، أن أبوظبي تدخل مرحلة جديدة في مسيرتها العقارية التطورية. أشار إلى أن النمو لا يقتصر على توسع السوق بل يشمل تطور الإمارة وجهة عالمية للاستثمار. بيّن أن التوسع السكاني والتنويع الاقتصادي يدعمان آفاق القطاع خلال السنوات المقبلة. noted أن المستثمرين باتوا يبحثون عن القيمة طويلة الأجل وجودة الحياة والاستدامة. ركز على أهمية سهولة الاتصال والتنقل كعوامل جذب للمستثمرين الدوليين. أكد أن المعرض يستهدف ربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص المحلية المتاحة. يوفر المعرض مساحة لبناء شراكات بين المطورين والمستثمرين والجهات الحكومية. يهدف ذلك إلى دعم نمو القطاع العقاري في أبوظبي والإمارات بشكل مستدام. تسعى هذه الشراكات إلى تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي طويلة المدى.