أبوظبي يتولى ملكية وإدارة أبوظبي T10 بعدد من التحولات الجديدة

أعلن أبوظبي كريكيت سبورتس هب الإشراف الرسمي على بطولة أبوظبي T10، أسرع أنماط لعبة الكريكيت، وذلك بالاستحواذ على ملكية الحصة الأكبر وحقوق الإدارة التجارية للبطولة. وبموجب الهيكل الجديد، يتولّى أبوظبي كريكيت سبورتس هب ملكية وإدارة البطولة، باعتبارها أصلاً رياضياً وطنياً طويل الأمد، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبمساندة كاملة من مجلس الإمارات للكريكيت.

وبموجب الهيكل الجديد، يتولّى أبوظبي كريكيت سبورتس هب ملكية وإدارة البطولة، باعتبارها أصلاً رياضياً وطنياً طويل الأمد، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبمساندة كاملة من مجلس الإمارات للكريكيت. وقال عارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، رئيس «أبوظبي كريكيت سبورتس هب»: «يمثل هذا التطور الاستراتيجي للبطولة مؤشراً على تعزيز الحوكمة، وترسيخ المصداقية المؤسسية، إلى جانب وضع استراتيجية واضحة للنمو العالمي لأسرع صيغة في اللعبة، ما يشكّل انطلاقة جديدة لبطولة أثبتت حضورها العالمي خلال فترة زمنية قصيرة، مع بناء قاعدة جماهيرية متنامية في أبوظبي؛ حيث يمكننا توسيع طموحاتنا المجتمعية».

وأضاف: «ستبقى رؤيتنا لبطولة أبوظبي T10 الناجحة والمتنامية دون تغيير بما يضم مباريات عالية الحماس من 10 أشواط بمشاركة أبرز نجوم الكريكيت العالميين، ومنتج رياضي ديناميكي سيواصل التطور بما يتناسب مع تطلعات الجماهير العالمية الحديثة. ونحن نركز اليوم على الارتقاء بالبطولة من مجرد فعالية ناجحة إلى أصل رياضي مستدام نفخر به».

وخلال مسيرتها الممتدة على مدار تسع سنوات، نجحت بطولة أبوظبي T10 في بناء حضور عالمي قوي، حيث حققت قيمة إعلامية بلغت 512 مليون دولار، إلى جانب 687 مليون ظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال نسخة 2025، إلى جانب 527 مليون انطباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي عالمياً في عام 2025. كما اكتسبت البطولة شهرة واسعة بفضل استقطابها نخبة من أفضل لاعبي الكريكيت في العالم، وقدّنت أداء عالمي المستوى ونهايات مشوقة، فيما أسهمت سرعة المباريات وسهولة متابعتها وطابعها الترفيهي في ترسيخ مكانة أبوظبي موطناً عالمياً لكريكيت T10.

ومن المقرر أن تقام نسخة 2026 خلال الفترة من 7 إلى 20 نوفمبر في استاد زايد للكريت الأيقوني بأبوظبي، لتكون أول نسخة كاملة تقام وفق الهيكل الجديد، وسيتم توجيه الدعوة إلى ثمانية امتيازات ومجموعات ملكية محتملة للمشاركة ضمن النظام الجديد للبطولة. وقال خالد الزرعوني، نائب رئيس مجلس الإمارات للكريكيت: «نؤكد دعم مجلس الإمارات للكريكيت لإطار الحوكمة الجديد الذي يقوده أبوظبي كريكيت سبورتس هب بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي الآن لبطولة أبوظبي T10، ورسخت البطولة مكانتها كصيغة مبتكرة وراسخة ضمن أجندة الكريكيت العالمية، ومن خلال هذا الهيكل الجديد فهي في موقع مثالي لمواصلة الإسهام في المشهد الرياضي لدولة الإمارات كما نواصل التزامنا بضمان التزام جميع البطولات المعتمدة بأعلى المعايير التنظيمية والمهنية دعماً للتطور المستدام للعبة داخل الدولة».

وقال شاجي ملك، مؤسس بطولة أبوظبي T10: «تمثل هذه الخطوة مرحلة مهمة في مسيرة تطور العلامة العالمية T10 ونحن سعيدون للغاية بهذه الشراكة وواثقون بأن بطولة أبوظبي T10 تمتلك اليوم الهيكل والخبرة والدعم المؤسسي اللازم لتحقيق كامل إمكاناتها، ونؤمن بأن هذا التحول يضع البطولة في مرحلة جديدة من النمو وتعزيز الملكية وزيادة الحضور العالمي وأتطلع لرؤيتها تنتقل بثبات إلى مستوى جديد»





