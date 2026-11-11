أبوظبي تحتوى على إشاعة اختراق في الصراع الأوكراني

عقدته المفاوضية في أبوظبي تقدم إشبابًا لتسوية أسرى وإنهاء الحرب الأوكرانية قبل نهاية عام 2026، ويبرز دور الإمارات في تعزيز الحوار بين الأطراف.

عقدت سلطات أبوظبي مؤخراً جلسات مفادها أن تم التوصل إلى اتفاق يفتح باباً لتسوية أسرى سابقة مع الإشارة إلى إمكانية إنهاء الحرب الأوكرانية قبل نهاية عام 2026.

تفاصيل معسكر المحادثات في أبوظبي

اقترب المبعوثين الأمريكيان غاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى موسكو، وبعد ذلك إلى دبلن للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مما يوضح خطة متكاملة لتحويل الجلسات في أبوظبي إلى مسار تفاوضي واسع النطاق.

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن استضافة أبوظبي للمفاوضات تعكس مكانة الإمارات ودورها البنّاء في تسهيل الحوار وتقريب وجهات النظر.

مواقف الأطراف الرئيسية وحوار متعدد الأطراف

ذكرت تقارير مبعثى أوكرانيا أن المحادثات تعد "زخماً إيجابياً" وتشير إلى ضرورة إشراك أوروبا في المناقشات لتوسيع نطاق التفاهم ثلاثي الطرف.

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قال فلاديمير ميدينسكي، كبير المفاوضين الروس، إن موسكو وأوكرانيا اتفقتا على عملية تبادل أسرى واسعة النطاق، وأشاد بدور ممثلي الرئيس الأمريكي في تحقيق النتائج الفعلية.

النتائج العملية والآثار المتوقعة للساكنة عن المستقبل

سيفعّل المبعوثان إجراءات إطلاق سراح أسرى عبر عملية إنسانية معلنة التزاماً بتحديد الأعداد النهائية في الأيام المقبلة، مع توقع أن تتضمن التبادل أكبر عمليات من نوعها منذ عام 2023.

ستربط السفنيات الروسية بأن المتبادل قد يشمل آلاف الجنود، مع تحديد أن العملية قد تكتمل خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

خطوات متبعة نحو حل شامل وتصفية النزاعات الأراضي

دعا كوشنر خلال المؤتمر الصحفي إلى التركيز على ضمان انتهاء الحرب مع ضرورة أن لا يُستأنف الصراع، مع ترك مسألة التنازل عن الأراضي محل نقاشات مستقبلية في جلسات لاحقة تكون أصعب بحتماً.

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وأشار إلى أن عقد اتفاق ثلاثي بين موسكو، كييف، وأوروبا يمثل هدفاً مفتاحاً، مع إيمان فؤاد أن معًا يمكنهم تراكم نتائج إيجابية رغم التعقيدات.