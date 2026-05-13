أبوغComputers Shear Rahim: دقيقتان من الاتصال السريوال بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الإمارات ونظيره الكويتي تناولوا التطورات الراهنة في المنطقة وأعربا عن تضامنهما وكذلك عن دعمهم للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في الكويت للتصدي للتهديدات الإرهابية.

وقد شهدت جزيرة بوبيان الكويتية مؤخراً ورود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في مسعى لتنفيذ أعمال عدائية. وقد أدّى ذلك إلى إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. وقد خفضت دولة الإمارات ووزير خارجيتها الكويتي مساهمتهما في هذا الصراع والإعراب عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى الجزيرة لتنفيذ الأعمال العدائية. كما تم خلال اتصال سموه والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحث الخطوات التي يجب أن تتخذه دولة الكويت لحماية أمنها المستديماً وصون مكتسباتها الوطنية إضافةً إلى بحث تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتصدي التهديدات وتمكين من الإرساء بالأمن والاستقرار المندمج.

أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

وتم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة وأعرب سموه ووزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية مشدداً على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.

وأشاد سموه بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية ونجاحها في كشف هذا المخطط الإرهابي الآثم مؤكداً دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وصون مكتسباتها الوطنية. كما بحث سموه والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات وإرساء الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة





