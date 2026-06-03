أبوظبي ستستضيف بطولة العالم للجوجيتسو 2026 في الفترة من 1 إلى 9 أغسطس، بعد توقيع اتفاقية بين اتحاد الإمارات والدولي. ستشارك نخبة الأبطال من جميع الفئات العمرية. هذا الحدث يعكس المكانة الرائدة التي رسختها دولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية، بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي. رؤيتها الاستراتيجية جعلت من الإمارات وجهة مفضلة لاستضافة كبرى البطولات والأحداث الدولية.

أبوظبي تستضيف بطولة العالم للجوجيتسو 2026 في الفترة من 1 إلى 9 أغسطس، بعد توقيع اتفاقية بين اتحاد الإمارات والدولي. ستشارك نخبة الأبطال من جميع الفئات العمرية.

هذا الحدث يعكس المكانة الرائدة التي رسختها دولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية، بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي. رؤيتها الاستراتيجية جعلت من الإمارات وجهة مفضلة لاستضافة كبرى البطولات والأحداث الدولية. البطولة ستجمع مختلف الفئات العمرية في حدث عالمي واحد يشمل منافسات الأشبال والناشئين والشباب والكبار. ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة واسعة من المنتخبات الوطنية والأبطال العالميين، مما يعزز من قيمتها الفنية والتنافسية.

محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، قال إن توقيع الاتفاقية يجسد عمق الشراكة بين الاتحادين. استضافة أبوظبي للبطولة 2026 تمثل امتدادًا لمسيرة طويلة من التعاون. خواكيم ثومفارت، المدير العام للاتحاد الدولي للجوجيتسو، قال إن توقيع الاتفاقية هي خطوة مهمة في إطار التعاون المستمر بين الاتحادين. دولة الإمارات أثبتت قدرتها على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية.

البطولة 2026 تكتسب أهمية خاصة لأنها تجمع نخبة الرياضيين من مختلف الفئات العمرية في حدث عالمي واحد، ما يمنحها بعدًا فنيًا وتنافسيًا فريدًا. أبوظبي ستقدم نسخة استثنائية تسهم في تعزيز مسيرة تطور الجوجيتسو عالميًا





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