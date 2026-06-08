أبل تُطلق سيري إيه.آي: تحسينات ذكاء اصطناعي شاملة وتحديثات للخصوصية وسلامة الأطفال

تكشف شركة أبل عن سيري إيه.آي ليعزز التعرف الصوتي والوعي العالمي، مع ميزات جديدة للخصوصية وسلامة الأطفال وتوافق مع iOS 27 وmacOS "غولدن غيت".

أعلنت شركة أبل الأمريكية عن تحسينات جديدة مدعومة ب الذكاء الاصطناعي لمساعدها الصوتي سيري، تتضمن قدرات متقدمة في التعرف على الصوت وتطبيق مستقل يُطلق عليه اسم سيري إيه.

آي. تم الكشف عن هذه التحديثات خلال مؤتمر المطورين السنوي في مقر الشركة في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، حيث أكدت أبل أن النسخة الجديدة تمتلك "معرفة واسعة بالعالم" تمكنها من تقديم تفاصيل إضافية من الإنترنت عند الرد على استفسارات المستخدمين. كما سيمكن للمساعد الآن العودة إلى محادثات سابقة واستخلاص معلومات مثل عنوان صديق مذكور في رسالة، حتى وإن لم يتم حفظ هذه البيانات بشكل رسمي، ما يعزز تجربة الاستخدام ويقرب الذكاء الاصطناعي من احتياجات الفرد اليومية.

صرح كريج فيديريجي، رئيس قسم البرمجيات في أبل، بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون مفيداً ومركزاً على المستخدم، موضحاً أن سيري إيه. آي سيُدمج بعمق في منتجات أبل اليومية، مع الحفاظ على خصوصية البيانات في كل خطوة. وأضاف أن الشركة تسعى لسد الفجوة مع منافسيها مثل مايكروسوفت وغوغل الذين سرّعوا من وتيرة دمج الذكاء الاصطناعي في أدوات الحوسبة اليومية.

وستتيح النسخة الجديدة تجربة صوتية أكثر تعبيراً وتفاعلية، وستكون متوفرة على أجهزة آي باد، بينما لا يزال العمل جارياً لتوفيرها على الساعات الذكية. وبالنسبة للتوافر الجغرافي، أعلنت أبل أن سيري إيه. آي لن يُطرح بصفة مبدئية في الاتحاد الأوروبي على أجهزة آي فون وآي باد، ولن يكون متاحاً في الصين على الإطلاق حتى تنتهي الإجراءات التنظيمية.

كما ستُحفظ الصور وعمليات البحث التي تُجرى باستخدام المساعد في تطبيق مستقل جديد يدعم آي فون، آي باد وماك، ويتكامل مع بنية الحوسبة السحابية الخاصة بأبل. وأعلنت أبل أيضاً عن توافق نظام التشغيل iOS 27 مع طرز آي فون 11، وأن الإصدار القادم من macOS سيحمل اسم "غولدن غيت".

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الشركة عن تحديثات لميزات سلامة الأطفال، تشمل أدوات رقابة أبوية تسمح للأطفال بالوصول فقط إلى التطبيقات التي يسمح بها الآباء، وميزة "طلب التصفح" التي تتطلب إذناً لكل موقع جديد يزوره الطفل، بالإضافة إلى تحسينات لتقليل وضوح الصور العنيفة في تطبيقات المراسلة وإشعارات للآباء، بالتعاون مع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لتوفير دليل للآباء حول العادات الرقمية الصحية





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