أبل تعلن نيتها رفع أسعار المنتجات بسبب ارتفاع تكلفة رقائق الذاكرة الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي

تخطط شركة أبل لزيادة أسعار منتجاتها القادمة، بما في ذلك آيفون 17، نظرًا لصعوبة امتصاص الزيادة الكبيرة في تكاليف رقائق الذاكرة نتيجة الطلب المتزايد من قطاع الذكاء الاصطناعي.

أكد تيم كوك ، الرئيس التنفيذي لشركة أبل العملاقة في مجال الإلكترونيات، خلال مقابلة صحفية أن الشركة تعتزم رفع أسعار منتجاتها نتيجة صعوبة امتصاص الزيادة في تكاليف رقائق الذاكرة الناتجة عن الطفرة الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي .

وتشهد صناعة الإلكترونيات على مدى الأشهر الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار رقائق الذاكرة، بسبب النقص في المعروض والطلب المتزايد الناجم عن التوسع السريع في بناء مراكز البيانات التي تعتمد على هذه الرقائق. ومن المنتظر أن تطلق أبل الجيل الجديد من منتجاتها في سبتمبر المقبل، بما في ذلك الإصدار الجديد من سلسلة هواتف آيفون، حيث يبدأ سعر الطراز القياسي من آيفون 17 في ألمانيا من 949 يورو (حوالي 1100 دولار)، بينما يصل سعر أعلى فئة إلى 1299 يورو.

وأشار كوك إلى أن الشركة تبذل قصارى جهدها لامتصاص ما وصفه بالزيادات "الضخمة" في النفقات دون تمريرها مباشرة إلى العملاء، لكنه أكد أن استمرار هذا النهج أصبح أمرًا غير واقعي given استمرار الضغوط التكلفية. وكانت أبل قد حذرت سابقًا من أن ارتفاع أسعار الرقائق قد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات مضادة تشمل تعديل الأسعار.

وتشير التقديرات إلى أن العديد من الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر الشخصي وأجهزة الألعاب قد رفعت بالفعل أسعارها، بينما Tone sounded تحذيرات مماثلة من شركات إلكترونيات كبرى أخرى، مؤكدة أن تكاليف رقائق الذاكرة ارتفعت إلى مستويات قد تجبرها على تعديل أسعار بيع منتجاتها finalenment. وعلى الرغم من أن شركات إنتاج الرقائق تعمل على توسيع capacities الإنتاجية، فإن هذه العملية تتطلب استثمارات كبيرةangible periods زمنية طويلة،我看الزامي أن الأولوية حاليًا تُعطى لإنتاج الرقائق المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مما يزيد الضغط على المعروض المخصص للأجهزة الاستهلاكية





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أبل رقائق الذاكرة اسعار المنتجات الذكاء الاصطناعي تيم كوك

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مراهق يغمى عليه حرجاً من 500 فتاة | صحيفة الخليجنقل المراهق الهندي مانيش شانكار براساد 17 عاماً من غرفة الامتحان...

Read more »

17 قتيلاً على أيدي إرهابيين شرق الكونغو الديمقراطية | صحيفة الخليجقتل إرهابيون، الأحد، 17 شخصاً على الأقل في شرق الكونغو الديمقراطية، وفق مسؤولين محليين...

Read more »

بدء التسجيل في برنامج «سفراء متاحف الشارقة 15» | صحيفة الخليجتنظم هيئة الشارقة للمتاحف برنامجها السنوي «سفراء المتاحف» المخصص للناشئين من عمر 13-17 في الفترة من 14 وحتى 17 أغسطس/آب المقبل...

Read more »

ذهبا إلى الشاطئ وعاد بمفرده.. مراهق يقتل صديقته بطريقة بشعة في أوروغوايقتل مراهق يبلغ 17 سنة صديقته السابقة البالغة 17 سنة خنقاً في جريمة أثارت حالة حزن، الخميس، في أوروغواي التي أُبلغ فيها رسمياً عن 11 جريمة قتل لنساء منذ مطلع العام.

Read more »

الأجهزة الداعمة لتحديث iOS 17.. إليك المميزات والتفاصيلأطلقت شركة «أبل» الإصدار الثابت من تحديثات iOS 17 وiPadOS 17 لمستخدمي هواتف الآيفون وأجهزة الآيباد المتوافقة.

Read more »

«الصقور» غادر المحترفين بـ 17 خسارة و 17 نقطةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

Read more »