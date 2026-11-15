أبل تضيف ترجمة لغة الإشارة إلى منصة أبل تي.في لدعم الصم

أعلنت أبل عن إدراج خاصية جديدة تتيح ترجمة المحتوى إلى لغة الإشارة على منصة أبل تي.في، بدءاً من فيلم بيينج هيومان، بهدف تحسين تجربة المشاهدة لذوي الصمم.

أعلنت شركة أبل الأمريكية العملاقة، وهي رائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، عن إطلاق ميزة تقنية جديدة تخدم مجتمعاً محدداً من المستخدمين، وذلك من خلال منصة البث المباشر الخاصة بها والمعروفة باسم أبل تي.في. تهدف هذه الخطوة الجريئة إلى جعل تجربة مشاهدة الأفلام والمسلسلات أكثر سهولة في الوصول إليها بالنسبة للمشاهدين من ذوي الصم م وضعف السمع. جاءت هذه الإضافة كجزء من استراتيجية الشركة الدؤوبة لتعزيز الشمولية الرقمية ودمج التقنيات المساعدة في منتجاتها الرئيسية.

بدأت شركة أبل في توفير هذه الخاصية الفريدة في البداية ضمن مجموعة محدودة ودقيقة من الأعمال الفنية المعروضة على المنصة. وقد بدأ التنفيذ الرسمي لهذه الميزة اعتباراً من يوم الجمعة الماضي، مع عرض فيلم "بيينج هيومان" الذي يتناول حياة الناشطة البارزة في مجال حقوق ذوي الإعاقة، جودي هيومان. يُعد هذا الفيلم هو النقطة الانطلاقية الرسمية لاختبار قبول الجمهور لهذه التقنية الجديدة.

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تفاصيل الدعم التقني والتزامات الشركة

إلى جانب فيلم جودي هيومان، ستتاح لغة الإشارة الأمريكية ولغة الإشارة البريطانية أيضاً في فيلم "إف 1" الذي حقق نجاحاً كبيراً وتداولاً واسعاً على منصة أبل تي.في. ومن المقرر أن تشمل هذه الخاصية الجديدة أعمالاً سينمائية أخرى ذات جودة عالية في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك فيلمي "واي أوف ذا واريور كيد" و"جريهاوند". يشير موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أهم ما يميز خاصية لغة الإشارة التي توفرها منصة آبل تي.في عن المنصات الأخرى هو أن نسخة لغة الإشارة من الفيلم ليست منتجاُ منفصلاُ.

أي أن هذه النسخة ليست فيلماُ مستقلاُ مصمماُ خصيصاُ للمشاهدين الصم، بل إن دعم أبل للغة الإشارة متاح كإعداد يمكن تفعيله ضمن الفيلم نفسه، على غرار خاصية تشغيل أو إيقاف الترجمة النصية. عند عرض فيلم يتضمن خيار لغة الإشارة، يظهر مترجم في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة ليقوم بترجمة الكلمات المنطوقة إلى إشارات. وقد تعاونت أبل مع مجموعة من مديري لغة الإشارة الفنية لضمان أن يتناسب أسلوب المترجم في كل فيلم مع طابع الفيلم ذاته.

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الرفض الصريح للذكاء الاصطناعي التوليدي

الجدير بالذكر أن الشركة لا تستخدم مترجمين مولدين بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث تؤكد أبل أن هذا ليس ما يحتاجه مجتمع الصم وفقاُ لما عبروا عنه. وتبرز هذه النقطة بوضوح الفجوة التقنية بين الترجمة النصية الآلية والتمثيل البشري الدقيق للغة الإشارة. تركز الشركة بشكل كبير على الدقة اللغوية والثقافية بدلاً من الاعتماد على الخوارزميات السريعة التي قد تفتقر إلى الفروق الدقيقة في التعبير.

يعكس هذا القرار الموقف الحذر والمتأنّي الذي تتخذه أبل في التعامل مع احتياجات المجتمعات المهمشة، مؤكدة أن التكنولوجيا يجب أن تكون في خدمة الإنسان وليس العكس. من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي توسعاً كبيراً في قائمة الأعمال المدعومة بهذه الميزة، مما سيجعل منصة أبل تي.في رائدة في مجال إمكانية الوصول الرقمي على مستوى العالم.